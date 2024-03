Elecciones en las localidades: El orensano Ruiz convocó a votar

20 marzo, 2024

El exdelegado de Orense y candidato a volver a ocupar el cargo, Javier Ruiz, se mostró con “incertidumbre, nerviosísimo y entusiasmo” de cara a las elecciones de este sábado 23 al tiempo que convocó a votar.

En diálogo con LU 24, resaltó “la importante idea del Intendente de abrir el juego a que cada pueblo elija a su representante que le dará al elegido ese apoyo popular que antes costaba más”.

“Hay mucha gente que tiene ganas de ir a votar y otro tanto tiene dudas porque no sabe cómo es el sistema”, explicó.

Finalmente, Ruiz llamó a participar de los comicios: “tenemos que estar agradecidos porque esto es otra demostración de democracia, no hay que quedar ajeno, gane uno u otro será lo mejor para el pueblo, es una forma de expresarse y no estar sentado en casa quejándonos”.

