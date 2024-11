Elecciones en USA: “La juventud votó por Trump” dijo Patricia Maumus

7 noviembre, 2024 0

Transcurridas las elecciones en Estados Unidos, ya con la reelección de Donald Trump como el 74º presidente de ese país, LU 24 consultó a la tresarroyense Patricia Maumus, residente en Miami, sobre cómo la comunidad latina apoyó la candidatura de Trump cuando las encuestas afirmaban lo contrario.

“Hace 25 años que me fui de mi ciudad natal”, y trabajo en la parte de salud, dijo y afirmó que “en todo país lo fundamental a la hora de votar es lo económico, sobre todo los inmigrantes pensamos en esa manera, por lo que yo voté Trump porque en su gestión anterior hizo que hubiera mucho trabajo y que tengamos una vida digna”.

“Gente joven votó a Trump, aunque parezca mentira, porque la juventud siempre implementa un estilo más hacia el socialismo”, agregó y respecto al desempeño de Kamala Harris y el por qué no obtuvo los votos, sostuvo que “la mayoría piensa que estuvo cuatro años en el gobierno, y se preguntaba por qué no hizo lo que prometía en su campaña”.

“Los latinos hemos crecido muchísimo en este país por eso Trump trataba de ganar nuestro voto” expresó y relató que “Trump tiene una política diferente porque trabaja para el país, y hace diferencia con la gestión Biden: él puede ayudar a otros países, pero no puede dejarnos a nosotros sin ayudarnos”.

“Yo estoy bien, tengo mi propio emprendimiento, y puedo tener también mi tiempo libre, mis vacaciones”, dijo respecto a su modo de vida en ese país.

“Trump lo aprecia muchísimo a Milei y es bien visto, eso es una gran ventaja para Trump y mira a la Argentina con otra perspectiva por lo que dice que “Argentina va a ser grande ahora”, respondió sobre cómo ve el presidente electo al mandatario argentino.

Respecto a la seguridad, dijo que “el tema está bastante controlado, aunque siempre hay algunos casos”.

Saludó finalmente “a mi familia, posiblemente los voy a estar visitando, el próximo año”, concluyó.

Volver