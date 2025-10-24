Elecciones: está prohibido sacar fotos a la boleta. Las multas son de $ 77.000

En las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre está prohibido tomar fotografías de la Boleta Única de Papel (BUP), la nueva herramienta de votación que agrupa toda la oferta electoral en una papeleta y se aplica por primera vez a nivel nacional.

En el artículo 71 el Código Electoral Nacional señala que los votantes tienen prohibido “tomar fotografías de la Boleta Única durante los comicios”. Especialmente, esto incluye el momento en que el elector se encuentra en la cabina de votación, un biombo de cartón donde podrá marcar la opción que desea en la BUP.

De esa forma, se busca respetar el sufragio secreto, establecido por el artículo 13 de la normativa mencionada.

A principios de octubre, la Justicia informó que se sancionará con multas de $77.000 a las personas que se saquen fotos con su voto.

Lo determinó el Juzgado Federal N°1, que conduce Alejo Ramos Padilla.

“Es para proteger al electorado y evitar que se condicione el sufragio mediante un sistema de reporte a punteros políticos”, explicó Daniela Sayal, secretaria electoral del Juzgado Federal N°1 de La Plata.

