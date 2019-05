Elecciones: extienden el plazo para verificar el padrón provisorio

La Cámara Nacional Electoral (CNE) decidió extender hasta el próximo miércoles 29 de mayo el plazo para la verificación del padrón provisorio para los comicios de este año.

Las consultas pueden hacerse de manera presencial concurriendo a la sede de la CNE o de secretarías electorales; mediante internet ingresando a www.padron.gob.ar; o telefónicamente llamando a la línea 0800-999-7237.



A través de una acordada, la Justicia Electoral hizo oficial la prórroga al tiempo que advirtió por varios casos de jóvenes de entre 16 y 18 años que no fueron incluidos en el padrón a instancias de la información remitida por el RENAPER.

“No puede pasarse por alto en esta ocasión que el Registro Nacional de las Personas remitió a la Justicia Nacional Electoral una importante cantidad de trámites correspondientes a nuevos electores con posterioridad a la fecha de cierre de novedades (cf. art. 25 del Código Electoral Nacional), los cuales - obviamente- no han podido incorporarse en el padrón provisorio sino que se verán reflejados recién en los padrones definitivos”, explicó la CNE.

En ese contexto, los jueces del máximo tribunal electoral del país sostuvieron que "corresponde reiterar a ese organismo que extreme los recaudos para remitir en tiempo y forma las novedades registrales".

Desde que se habilitó la web para consultar el padrón provisorio se multiplicaron vía redes sociales las denuncias de jóvenes de entre 16 y 18 años que no figuraban, quienes de esta manera no estarían habilitados a votar.

Desde hace varios días, la propia CNE viene instando a la ciudadanía a que ingrese al padrón provisorio para verificar sus datos y hacer reclamos para modificar posibles errores en la información, como cambios de domicilio.

Vale recordar que la Justicia Electoral realizó un corte el 30 de abril pasado, por lo que los cambios de domicilio que se hicieron hasta esa fecha deberían verse reflejados en el padrón y de no ser así, se podrá realizar el reclamo y corregir el error.

Lo mismo vale para los ciudadanos que cumplan 16 años hasta el 24 de octubre inclusive y que hayan hecho el DNI mayor, quienes también deberían figurar en el padrón. Los datos personales a corroborar para el padrón provisorio son nombre y apellido, domicilio y tipo y número de documento.

El 12 de julio se publicará el padrón definitivo para las primarias y el 27 de julio se darán a conocer los lugares y mesas de votación. En tanto, el padrón definitivo para las elecciones generales será publicado el 27 de septiembre, y los lugares y mesas de votación serán difundidos el 12 de octubre.

