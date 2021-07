Elecciones: Gay busca unidad pero tiene listo a Compagnoni

23 julio, 2021

La sexta sección electoral enfrenta un panorama particular de cara a las elecciones 2021 en el que el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, busca evitar la interna de Juntos y presentar una lista de unidad con el radicalismo.



Según publicó Infocielo, una división en las PASO, como pretende el radicalismo a nivel provincial a pedido de Facundo Manes podría achicar considerablemente su espacio en la Legislatura bonaerense. Hasta hoy, Juntos por el Cambio tiene seis de las once bancas que le corresponden a la sección.

De las mismas, cuatro le pertenecen al PRO y dos a la Unión Cívica Radical (UCR). Y a su vez, de las cuatro bancas PRO, dos le responden a Gay: Santiago Nardelli y Rosío Antinori. En caso de dividir con el radicalismo, el riesgo latente es perder al menos una de las dos bancas.

Es que el panorama electoral, a diferencia de 2017, tiene viento en contra. El triunfo del Frente de Todos en 2019 le dio impulso y equilibraría la balanza. Además, el nuevo piso electoral acordado por Juntos durante la inscripción de alianzas deja obliga a la minoría a sacar más del 30% de los votos válidos para obtener un 3° y 6° lugar en las listas para las generales.

Si bien es cierto que la fisonomía de la Sexta deja a Bahía Blanca, donde el dominio del PRO es claro, en un lugar de privilegio frente al resto de las localidades, es un riesgo importante para Héctor Gay un enfrentamiento en internas.

Aún así, según pudo saber Infocielo el intendente bahiense ya tiene preparado un armado para la contienda. Ante la imposibilidad de Santiago Nardelli de renovar su banca, quien encabezaría la lista es el presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, Fernando Compagnoni.

El concejal, que preside el cuerpo de Juntos por el Cambio, es uno de los dirigentes más cercanos a Héctor Gay, y fue su Secretario de Gobierno entre 2017 y 2019. Pese a que es el número puesto, desde su espacio señalan que “falta más de un día” para el cierre de listas. “Una eternidad”.

En segundo lugar cobraría el intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, quien pondría a su secretaria de Gobierno, Abigaíl Gómez. Mientras que José Luis Zara, intendente de Patagones que vence mandato y no tiene posibilidad de reelegir firmaría tercero.

Fuente: Infocielo.

