Elecciones generales: la Cámara Económica convocará a los candidatos para que expongan sus propuestas

16 septiembre, 2021

El presidente de la Cámara Económica de Tres Arroyos, Augusto De Benedetto, anunció que “para las elecciones de noviembre vamos a proponer un encuentro de candidatos en el que intercambien ideas y nos cuenten cuáles son las propuestas que tienen y qué proyectos van a llevar al Concejo Deliberante para nuestro sector”.



En diálogo con LU 24, dijo que “independientemente de quién gane o pierda nosotros nos enfocamos en las propuestas que tienen para el comercio, los servicios y la industria”.

También comentó que “vamos a plantearles algunas propuestas que tiene la Cámara para llevar al Legislativo, independientemente del partido que sea cada candidato”.

“Tiene que ver con defender al sector que representamos. La Cámara tiene alrededor de mil socios y cada uno ha votado a diferentes fuerzas políticas seguramente. A nosotros lo que nos une es la generación de empleo, de nuevos emprendimientos y a eso apuntamos”, añadió.

Por otra parte, De Benedetto afirmó que “en la industria se están tomando nuevos empleos pero el comercio va a tardar un poco más en repuntar porque fue el sector más golpeado durante la pandemia. Hay un montón de negocios que han cerrado, otros se han reconvertido o han cerrado en el centro y se han habilitado en sus domicilios. Habrá un reacomodamiento y seguramente dentro de unos meses se observará que algunos se animan a volver a alquilar un local céntrico”.

Además, consideró que “si no tenemos reglas de juego claras va a ser muy difícil salir adelante, igualmente Tres Arroyos dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires está muy bien posicionado en el sentido de que es muy pujante”.

Por último, sobre la proliferación de las ventas a través de las redes sociales De Benedetto refirió que “apoyamos mucho a los emprendedores y lo que les pedimos es que se vayan regularizando, pero no es lo mismo el que está arrancando que la persona que se acostumbra a estar fuera del marco de la ley, no paga impuestos y demás, obviamente eso produce competencia desleal”.

“La venta por Internet no está regulada a nivel nacional y es una de las quejas más grandes de los comerciantes”, finalizó.

