(audio) Elecciones: Juan Apolonio destacó la normalidad del operativo de seguridad

7 septiembre, 2025

El secretario de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, Juan Apolonio, informó, en conversación con LU 24, que el operativo de custodia en el marco de las elecciones provinciales se desarrolla con total normalidad.

Desde temprano, efectivos de la Policía están desplegados en las 37 escuelas habilitadas para votar, con un total de 150 agentes afectados.

Apolonio explicó que las urnas son escoltadas permanentemente por personal policial, tanto en el traslado hacia las escuelas como en el regreso al correo local, desde donde partirán hacia La Plata entre la madrugada del lunes y el martes.

El funcionario señaló que lo único a destacar en el inicio de la jornada fue la demora por la falta de algunas autoridades de mesa, aunque esa situación se fue normalizando con el correr de las horas.

“Se viene desarrollando con total normalidad y en estas primeras horas no hubo incidentes que reportar”, subrayó.

