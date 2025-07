Elecciones: Ricardo Alfonsín y Silvia Saravia en LU 24 (audio – videos)

14 julio, 2025 22

Este lunes visitaron los estudios de LU 24 Ricardo Alfonsín y Silvia Saravia, los integrantes del Frente Amplio por la Democracia, en el marco de una gira por la sexta sección electoral, para tomar contacto con los tresarroyenses este martes a las 10:30 en una confitería de calle Colón y 9 de Julio.

“La provincia de Buenos Aires pierde porque el gobierno nacional le retiene 11 billones de pesos, una montaña de plata, arbitraria e ilegalmente el Presidente lo hace al igual que con otras provincias”, dijo Alfonsín inicialmente para abordar luego una mirada crítica a la actual realidad política que vive Argentina.

“Me llama la atención el silencio de algunos partidos como el PRO o el radicalismo, no reclaman, no se dice nada; creo que hay que ponerle limite a este gobierno y equilibrar el poder en la Argentina, creo que hay poco aprecio por la Democracia, seria bueno que perdiera la mayoría en el Congreso, tiene 40 diputados pero los diputados amigables, han apoyado, pero creo que no tiene que hacer nada que dificulte el dialogo, dejar de agraviar, a economistas y a empresarios, y que comprenda además que lo que está haciendo con los jubilados, los discapacitados, con el Garrahan, con las Pymes, con los empleados, abriendo la importación”, afirmó.

“Queremos ver si podemos conseguir aportar diputados progresistas; yo me postulo como candidato a Diputado Nacional por la Provincia; venimos trabajando desde agosto, se llama Frente Amplio por la Democracia porque estamos tremendamente preocupados por el futuro de la Democracia, no se puede degradarla tanto”, sostuvo.

“Hay que hacer un trabajo de concientización, pero también somos un frente republicano, de centroizquierda, no tenemos miedo de utilizar esa categoría, algunos utilizan nombres de partidos que podría utilizar partidos de cualquier sector, pero no se sabe que propone cada uno de ellos, por lo que queremos aportar solidaridad, una mirada seria, tratar de hacer lo que esté a nuestro alcance para que la sociedad sepa que es lo que puede esperar de este Gobierno”, definió.

A su turno, Silvia Saravia dio a conocer que “el frente está conformado por radicales, peronistas, independientes, FORJA y Libres del Sur, y creemos que hace falta poner por delante en el país medidas que favorezcan la calidad de vida de la Nación, pero estamos viendo que es un gobierno que desprecia la vida, por los riesgos en salud, y hay una sensación de angustia y de falta de certeza de lo que va a pasar mañana, la posibilidad de proyectarse, algo fundamental para que un pueblo pueda vivir bien pero bastante lejos está Milei porque hiere gravemente a nuestra industria nacional y a los recursos naturales; creemos que hay que hacer el esfuerzo, poner por delante las coincidencias y dejar la diferencia para frenarlo, no puede ser que diga como argumento por ejemplo que va a vetar la recuperación de los jubilados porque le impedía darle crédito a las Pymes, pero creo que no hay que esperar más tiempo y podemos ponerle un freno, ya que la oportunidad de elegir legisladores nacionales de la posibilidad de que pongan su voluntad al servicio del pueblo”.

“Les pido a la gente que nos acompañe, somos un frente nuevo pero con la misma pasión”, dijo y sobre las expectativas “creo que no va a ganar, mañana tendremos contacto con cámaras de comercio, sindicatos, jubilados, y vamos a escuchar todo lo que nos tengan que decir”,, y preguntarles sobre cómo están”, les preguntamos, si igual que cuando asumió Milei, pero un 99,9 dice que no y también les preguntamos como esta la gente que lo votó, y nos dicen que están desencantadas, enojadas, y también nos dicen que no vana a votar a nadie porque están desencantados con la política, pero creemos que podemos hacer algo para poder terminar con esto, poder ponerle freno a quien dice barbaridades pero no va a resolver más fácil el problema del país”, relató.

Sobre el presente de la UCR, opinó: “creo que el partido cometió un error muy grande, al romper el frente UNEN, el segundo error fue después armar un acuerdo con la derecha y el tercer error es actuar como convidado de piedra, no marcar diferencias lo que le hizo mucho mal al país a tal punto que el último candidato a presidente de la UCR fui yo, y creo que lo que está haciendo es recrear Juntos por el Cambio, están todos los que estuvieron en el 2015 y creo que así no se recupera el partido”.

Finalmente, Alfonsín dijo que “el principal problema es la realidad que no se puede resolver de un día para el otro, pero aplicando esta política no, y la gente ve que hay algunas cosas que hay que cambiarlas”.

Volver