Elecciones: Sánchez supeditó el armado vecinalista al partido

9 julio, 2021

El intendente Carlos Sánchez aseguró que es el partido el que está armando la propuesta de candidatos para las próximas legislativas. “Yo no pertenezco a la comisión directiva del Movimiento Vecinal, y son ellos los que están trabajando. Me informan, por supuesto, paso a paso lo que van haciendo. Y estamos en el sondeo y la invitación a algunas personas de nuestra sociedad que pueden llegar a formar parte de las listas”, dijo el jefe comunal.

Si bien declinó expresarse en torno a más detalles del proceso preelectoral, consultado acerca de la posibilidad de incluir a extrapartidarios en la nómina advirtió que “se ha hablado con algunas personas pero no sé si dirán que sí o que no”.

“Misión cumplida”

Respecto del nuevo espacio recreativo inaugurado hoy en Los Aromos, el intendente aseguró que fue “Misión cumplida, la plaza se hizo. Y me emociona que los vecinos vengan a agradecer que esto está para disfrutar, para los chicos, para los viejos, para todos porque estas son las cosas que llegan directa y francamente a la gente. Estoy contento y feliz, en un día como el que se celebra la Independencia del país, que no es poca cosa”.

