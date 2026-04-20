Elevan de amarilla a naranja la alerta por lluvias para Tres Arroyos

20 abril, 2026 258

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para la región en la tarde de este lunes, a las 18:23 donde eleva el nivel de alerta de amarilla a naranja en Tres Arroyos y otros distritos.

Según el sitio labrujula.com de Bahía Blanca, para esa ciudad se mantiene el alerta amarilla, y se indica que “para localidades como Sierra de la Ventana o Tres Arroyos, el pronóstico apunta que “el área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, los cuales podrían ser superados localmente”.

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