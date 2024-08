Elgart disparó contra la oposición: “Vemos todo el tiempo palos en la rueda”

El concejal peronista Facundo Elgart criticó a los bloques opositores al afirmar que “vemos todo el tiempo palos en la rueda”.

Recientemente, a la Comisión de Hacienda ingresó el Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo para llamar a licitación pública con el objeto de arrendar la cantera de la Arenera de Claromecó. En este marco, el secretario de Hacienda, Sergio Garcimuño, a pedido de los ediles, se acercó a la reunión de este lunes para responder algunas consultas.

Elgart sostuvo a LU 24 que “el concejal Ávila (Juntos) se niega a que se pueda dar la licitación. Es un grave error porque estamos viendo que la construcción en este momento está afectada ya que se tiene que traer la arena desde otro lugar. Estamos en un 30 o 40% más caro del valor que se podía lograr”.

En este sentido, hizo extensivas las críticas a todo el bloque de JxC. “Todo el tiempo es un no, no solo por la arenera sino también por el pedido del préstamo al Banco Provincia con una tasa de interés favorable del 30% para tomar 300 millones y también está la negativa a la licitación del exparador Rako´s de Reta”.

“Vemos todo el tiempo palos en la rueda sobre el trabajo que estamos haciendo desde el Ejecutivo”, fustigó.

“Esto se viene dando desde principios de año, entendemos que la política pueda llevar a que en algún momento se trabe alguna cuestión ideológica o de otro tipo, pero cuando es un beneficio para los ciudadanos de Tres Arroyos no lo entendemos”, subrayó.

Asimismo, Elgart manifestó que “cuando alguien quiere hacer las cosas de forma transparente, traerlas al Concejo para que todos los bloques den su opinión, lo único que hacemos es trabarlas más y no tener la posibilidad de ayudar al vecino”.

“La oposición es tremenda, no vemos algo ideológico, es en beneficio propio y en contra del vecino. Los únicos que hemos traído propuestas hemos sido nosotros. Es oponerse a las ordenanzas de Unión por la Patria y lo que ha subido el Ejecutivo”, finalizó.

