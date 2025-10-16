Elgart: “no es menor que el Polideportivo se llame Carlos Alberto Rivada” (audio)

El concejal Facundo Elgart se refirió a la imposición del nombre de Carlos Alberto Rivada al Polideportivo Municipal, en un proyecto de su autoría que fue aprobado en una votación unánime del Concejo Deliberante en la sesión realizada este jueves en Orense.

Se ha decidido nombrar al predio como “Ciudad de Tres Arroyos” y también al natatorio como Hiram Stefanini, nombres que se suman al ya existente de Rubén González, de la pista de atletismo municipal.

“Es un alegría porque tiene larga data, porque la gestión se debió a que el Polideportivo se emplazó en cercanías de la Plaza de la Memoria, y en su momento el intendente Carlos Sánchez hizo la promesa que llevara ese nombre y lamentablemente hubo postergaciones y quedó en el aire hasta el año 2022, y yo presenté un proyecto ya que había del uso de los espacios públicos y como la pista tenía nombre y los otros espacios no, hoy salió el nombre de Rivada para el Polideportivo y de Hiram Stefanini para la pileta”, afirmó Elgart.

“La votación fue por unanimidad y para nosotros, desde nuestras convicciones, nuestra ideología, no es menor que se llame Carlos Alberto Rivada, porque tiene un significado muy importante para Tres Arroyos y creíamos que era importantísimo que llevara el nombre de un deportista desaparecido. Se hizo una consulta popular y ganó Carlos Alberto Rivada por amplia mayoría”, explicó.

“Tenemos que respetar la Memoria, Verdad y Justicia, pero también tenemos que respetar la voluntad de todo el distrito, que llevó en este caso a ese resultado”, dijo.

“Rivada se destaco en Huracán y en el club Unión de Bahía Blanca y nosotros tratamos de recordarlo con un sello identificatorio en la parte deportiva”, aseguró.

“De manera informal hablé con el intendente Pablo Garate sobre la imposición del nombre en un acto importante, en el que vamos a hacer la convocatoria a toda la ciudadanía, eso lo determinará el Ejecutivo”, finalizó.

