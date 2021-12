Elgart y Gutiérrez no aprobarán el Presupuesto 2022

Enrique Groenenberg, en nombre de la Comisión de Hacienda extraordinaria, confirmó a LU24 qué los concejales del Frente de Todos, Facundo Elgart y Juan Gutiérrez, votarán en contra del Presupuesto 2022 que se tratará en Sesión Extraordinaria del Concejo Deliberante, el día de mañana desde las 10 horas. Asimismo, confirmó que de igual forma será aprobado por mayoría.



“Ayer, este tema, se trató en la Comisión de Hacienda Extraordinaria y se llegó a que se votará por unanimidad esos nuevos valores que fueron aceptados por el Ejecutivo”, dijo.

“Esta mañana, Juan Gutiérrez, me mandó un mensaje indicándome que no iba a acompañar los valores del nuevo Presupuesto junto a Facundo Elgart. Ayer no presentaron nada, solamente van por la negativa”, subrayó.

“Ellos tenían un valor inicial menor, pero los porcentajes eran un poco mayores, estuvieron presentes en la Comisión y no emitieron palabras”, comunicó.

Sobre cómo estará distribuido el incremento en el presupuesto, “Ticho” Groenenberg confirmó que será “el 29% de incremento inicial, 7,5% en abril y otro 7,5% en agosto. En las localidades, se le van a aumentar un punto, eso fue pedido al Ejecutivo y se lo aprobaron”.

“Es un presupuesto llega al Ejecutivo y de ahí se participa a las localidades. Nosotros insistimos que las localidades tengan que aumentar la cobranza de las tasas. En Orense hay una baja cobrabilidad, al igual que en Reta” detalló y pidió que “necesitamos que la gente se ponga empática con las personas del Distrito y paguen sus tasas como corresponde”.

Orden del Día

El Orden del Día está compuesto por 13 puntos:

1. Considerar si están dadas las condiciones de interés público y urgencia determinadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades para la convocatoria a Sesión Extraordinaria.-

2. De Grazia, Daiana Magalí: Solicita licencia al cargo de Concejal por el Bloque de Juntos por el Cambio.-

3. Juramento Agustín Rossi

4. Cadenas Ana Soledad: Solicita licencia al cargo de Concejal por el Bloque de Juntos por el Cambio.-

5. Garate, Martín Esteban: Solicita licencia al cargo de Concejal.-

6. Coordinadora C.R.E.S.T.A: Eleva Modelo de Acuerdo Específico con la Universidad del Centro.-

7. Coordinadora C.R.E.S.T.A.: Solicita se elabore el decreto correspondiente de aprobación del Acuerdo Específico y Protocolo Adicional con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP para las Carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración.-

8. Coordinadora C.R.E.S.T.A Eleva para Ratificación el Convenio Marco y Acuerdo Especifico con la Universidad Tecnológica.-

9. Dirección de Vialidad Rural: Proyecto de decreto designación a partir del 1/01/2022 como Director Ejecutivo del Organismo Descentralizado “Dirección de Vialidad Rural del Partido de Tres Arroyos” al Sr. Martín José Maldonado.

10. Departamento Ejecutivo: Dispone la apertura del Registro de Mayores Contribuyentes.-

11. Departamento Ejecutivo: Eleva Proyecto de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2022.-

12. Departamento Ejecutivo: Eleva Proyecto de Ordenanza modificando la Ordenanza Fiscal e Impositiva.-

13. Departamento Ejecutivo: Eleva Proyecto de Ordenanza autorizando a instrumentar “Programa de Regularización de Obligaciones Tributarias”.-

