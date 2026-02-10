Eliminan el capítulo de Ganancias para encaminar la aprobación de la Reforma Laboral

Este martes, en el día previo al tratamiento de la reforma laboral en el Senado, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, anunció que se eliminó el capítulo de Ganancias del proyecto para encaminar las negociaciones con los gobernadores y conseguir la aprobación.

Bullrich anunció, junto a este, otros cambios en la ley que se debatirá este miércoles en la Cámara Alta, en un día en el que se esperan protestas en los alrededores del Congreso.

El capítulo de Ganancias era el más conflictivo para algunos gobernadores, ya que varios mandatarios provinciales advertían por una baja notable en la recaudación. Más aún, señalaban que el propio Gobierno Nacional se vería perjudicado por esta medida.

Con esto, el proyecto conseguiría media sanción en el Senado en su discusión en general, mientras que podría tener problemas en su discusión en particular, una estrategia que pretende el peronismo para forzar a que haya más cambios en la normativa.

