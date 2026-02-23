(audio) Elisa Hospitaleche conquistó El Salvador y selló su pasaporte al Mundial de Niza

La triatleta tresarroyense, Elisa Hospitaleche y quien conversó con LU24, alcanzó un hito histórico en su carrera deportiva tras consagrarse ganadora en su categoría durante la edición inaugural del Ironman 70.3 de El Salvador. Este triunfo no solo representa una recompensa al sacrificio personal y a las horas restadas al descanso y la familia, sino que le otorgó la clasificación directa al Campeonato Mundial 70.3 que se disputará en Niza, en septiembre de 2026.

La competencia en tierras centroamericanas fue descrita por la atleta como una de las más exigentes de su trayectoria. El desafío comenzó con una natación espectacular en las aguas del Lago Ilopango, situado sobre el cráter de un volcán, para luego dar paso a una etapa de ciclismo “hiper dura”. Sobre la carretera, los atletas debieron enfrentar un desnivel acumulado de 1.200 metros a lo largo de 90 kilómetros, un reto mayúsculo para quienes entrenan en zonas llanas.

El tramo final de la prueba se trasladó al Centro Histórico de El Salvador, donde se desarrollaron los 21 kilómetros de pedestrismo. Lejos de ser un trayecto lineal, el recorrido estuvo marcado por constantes subidas y bajadas y temperaturas que rozaron los 35°C, poniendo a prueba la resistencia física y mental de los competidores. Hospitaleche demostró un nivel superlativo al finalizar 1° en su categoría y 14° en la General de Damas, una posición de privilegio entre más de 1.200 corredores.

Más allá de lo deportivo, la atleta destacó la transformación del país y la impecable organización, subrayando la seguridad absoluta y el aliento constante de los voluntarios y la población local. Bajo la dirección técnica de su entrenador, Elisa ya planifica su hoja de ruta hacia Europa. Tras una breve fase de descarga para recuperar el cuerpo, la tresarroyense iniciará la preparación específica para representar nuevamente a la ciudad en la máxima cita del triatlón internacional el próximo 12 de septiembre de 2026.

