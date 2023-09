Elisa Hospitaleche cumplió su deseo: va al Ironman en Hawaii

7 septiembre, 2023

La abogada tresarroyense Elisa Hospitaleche es cultora y participante del triatlón y ha competido reiteradamente –en 13 oportunidades- en el Ironman, la exigente prueba de natación, pedestrismo y ciclismo y ahora, luego de haber logrado la clasificación en diciembre del 2022 en Mar del Plata, entrena y se apresta a competir en el campeonato mundial que se realiza en Kona, Hawaii, cuna del Ironman.

En contacto con LU 24, Hospitaleche explicó que “entreno de lunes a lunes todos los días un promedio de tres horas diarias en lo que es especifico del Triatlón, natación, pedestrismo y ciclismo, hago también yoga dos veces a la semana para relajar y los fines de semana tengo más volumen; mis horarios de descanso son muy pocos ya que mi profesión me lleva bastante”.

“Somos 12 atletas locales, entre los que estamos Lucía Dibbern y yo, que logramos la clasificación en diciembre del año pasado en Mar del Plata, y yo este año logré la clasificación en el Ironman en Brasil, y no la tomé porque ya la había logrado en 2022”, dijo.

“La competencia tiene que ver con una competencia de hombres de la fuerza militar americana, los marinos, y los nativos de Hawaii, luego un norteamericano lo manejó durante mucho tiempo y luego vendió la licencia a los japoneses, por lo que hay tantas competencias en el mundo”, relató.

“Voy por primera vez a Hawaii, al campeonato mundial, es un deseo cumplido”. Yo siempre fui pedestrista en la primaria, luego cuando me fui a estudiar, también era mi descarga y luego mi pareja era ciclista y me llevo a la bicicleta, mis primeros profesores fueron Pablo Morcillo y Ramiro Saltapé y Laurita Carranza fue la que me enseñó a mejorar mi “perro avanzado” como lo llamo yo, no soy nadadora, me defiendo y sobrevivo en el agua, la respeto mucho”, sostuvo, entusiasmada.

“Primero hice los duatlones, luego los triatlones cortos, y después en el 2011 estaba esquiando en San Martin de los Andes y me corto los ligamentos cruzados así que fue el esquí, y luego me anoté en el 2012 en el primer Ironman en abril en Sudáfrica, me fui sola con mi alma, estuvo muy lindo y a partir de ahí tengo 13 Ironman a full hechos: he cambiado de entrenador luego que Pablo y Ramiro se separaran primero estuve con Pablo y ahora me entrena Gabriel Della Mattía; Lucía Dibbern también lo hace con él”, afirmó.

“Las distancias son 3 kilómetros ochocientos de agua, ciento ochenta kilómetros de bicicleta y 42,2 km de bicicleta, todo seguido, explicó y dijo que “la carrera es el 14 de octubre y yo me voy el 6; no solo es clasificar, luego se debe pagar la inscripción y manejar los gastos”, concluyó.

