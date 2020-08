Elisa Hospitaleche: “Siempre quise ser abogada y tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta”

En el Día del Abogado, dialogamos con la reconocida profesional, Dra. Elisa Hospitaleche, quien sostuvo que la tarea es más compleja en tiempos de pandemia, aunque se consideró una afortunada en poder trabajar de lo que le gusta.



“No es nada fácil trabajar así en tiempos de pandemia. Las dependencias están cerradas. Uno puede concurrir presencialmente mediante la solicitud de un turno que se otorga por la web y estamos haciendo todo virtual”, dijo.

Señaló que lo que más avanzado está, “es la parte penal y familia, porque vamos haciendo audiencias por plataformas y en días el civil lo hará virtual también. La pandemia aceleró todo y demostró las falencias del sistema. En la ciudad fuimos unos privilegiados, porque se nos permitió trabajar con algunos protocolos”.

En cuanto a cómo se desempeñan en el estudio explicó que “se atiende con turno previo, deben venir con barbijo, usar alcohol y no hay gente en sala de espera. “Será complicado y se deberá flexibilizar en lo penal en los debates. Yo hice justamente 3 debates con personas en libertad. Nos piden que coordinemos con fiscales los horarios de citación de la gente, para evitar gente circulando. Entras, te registran en un libro, te toman temperatura, usas alcohol en gel y trabajas”, dijo.

En cuanto a su elección por la profesión recordó que “siempre dije que iba a ser abogada desde muy chica. La mejor época de mi vida fue la facultad. Mi familia era trabajadora, fue con sacrificio de mi viejo, de mis hermanos que siempre estuvieron y de mi mamá. La carrera la hice en el tiempo que debía hacerlo. Cuando vos no venís de familia de abogados, es difícil de arrancar. Pero hace 24 años que juré un 29 de agosto, y siempre tuve trabajo con gratitud y sinsabores, pero tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta”, expresó.

