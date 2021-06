Elisa Hospitaleche y su vuelta al atletismo después del COVID-19

19 junio, 2021 Leido: 319

La abogada y triatleta, Elisa Hospitaleche, habló con LU 24 sobre el regreso a sus entrenamientos normales después de recuperarse de coronavirus, aunque aclaró que deben ser cautelosos y de forma gradual.

“La enfermedad la pase bien, no tuve mayores inconvenientes transitar la enfermedad y cuando me dieron el alta, hoy hace 21 días, la sensación de mi cabeza y mi cuerpo es que podría volver normalmente, pero en los hechos eso no es así”, expresó.



Contó que “con toda la información que uno recibe es que tiene que ir despacio, mi médico el que me controló durante el periodo de Covid me dijo ‘volvé a un 20 por ciento de tu entrenamiento’. Cuando vos entrenas todos los días, muchas horas, muchas disciplinas, un 20 por ciento es prácticamente estar quieto”, y agregó: “Un atleta siempre tiene la idea de que va a volver al mismo ritmo como cuando volvés de una lesión y vas pensando que podes volver”.

También se refirió a su frustración por las consecuencias que le generó el coronavirus: “Ayer probé salir a trotar y la realidad es que me considero bastante consciente y respeto a la enfermedad y las consecuencias que genera, iba mirando mi pulso a un ritmo tranquilo, al llegar al kilómetro me encuentro con que estoy a 208 pulsaciones. Jamás estoy en ese ritmo, esto me dice ‘volvé otra vez a la calma’. Volví caminando, tampoco es que en el caminar baje a 70, no. Llegue con 142 pulsaciones a mi casa”.

“Todos dicen que hay que esperar y hacer otra actividad aeróbica, lo que estoy haciendo en este momento es un ciclismo muy tranquilo, como de paseo, para ir acostumbrando al corazón, y todavía no estoy en los tiempos para hacer los estudios”, manifestó.

Para finalizar recomendó “cultivar la paciencia y hacer caso, sobre todo, y ser consiente con ir al médico ante la primer duda o bien para control”.

“No es joda esto del coronavirus. No hay que tener miedo, pero si respetarlo. Nosotros tenemos muy buenos profesionales de la salud, gente muy responsable. Están dedicándose y dejando muchas horas dentro de lo que es la atención del covid sin desatender el resto de las enfermedades, merecen el reconocimiento de todos y respetarlos”, cerró.

Volver