Elocuente testimonio de una vecina de El Hoyo sobre incendios en la Comarca Andina

12 marzo, 2021 Leido: 81

Cecilia Franzgrote vive en El Hoyo, localidad que se encuentra en el límite de las provincias de Chubut y Río Negro, y que fue afectada seriamente por los incendios forestales que se desataron en la denominada comarca andina y que afectaron a unas 400 casas, con el saldo hasta el momento de una persona muerta y varias desaparecidas, habló con LU 24 y describió la situación que se vive por estas horas en ese punto de Argentina.



“Se está haciendo lentamente un relevamiento de la situación y hay variadísimas perdidas, personales, económicas y de paisaje, que es lo más impactante; hay cosas que son primordiales como restablecer los servicios básicos de agua y luz, que van a tardar muchísimo en realizarse, por lo que hay que hacer un plan B, ya que la gente no tiene agua ni para lavarse las manos y està todo lleno de hollín lo que se ha salvado pero no se puede limpiar”, sostuvo.

“Es una movida de larga duración”

Destacó “la solidaridad de los bomberos de distintas jurisdicciones, que acudieron desde Bariloche y otros lugares ya que no había jurisdicciones en El Hoyo, y eso ayudó muchísimo, es ardua la tarea en estos momentos, ya que hay ceniza en el piso, árboles quemados, por lo que es una movida de larga duración, no es que vas, apagas el fueguito y ya está”.

“Oficialmente no se puede comprobar el origen del incendio, por lo que me guardo la opinión personal porque además no serviría de nada”, se excusó.

“Hay muchísimos galpones destruidos, una construcción de alojamiento muy antigua de la zona, “Olaf” era de madera y no quedó nada, hay mucha destrucción”, agregó.

Comarca Andina: “Es una unidad de pequeños pueblitos de la cordillera”

“Estamos todos los pueblos en la zona del Paralelo 42 en la cordillera; siempre hacemos alegremente siempre las fiestas comarcales: es una unidad de muchos pueblitos pequeños de 4 o 5 mil habitantes: Está El Maitén con la Trochita, Epuyén con su lago, El Hoyo con la Fruta Fina y todos tuvieron focos de incendio al mismo momento”, dijo.

“Caminó muy rápido”

“El fuego caminó muy rápido, fue un dia de mucho viento y las perdidas la verdad son considerables, los animales no pudieron huir del fuego en muchos casos, la gente salió con lo puesto así que hay dos cosas muy importantes: el tema de la agricultura y la ganadería es algo que no se resuelve de un dia para el otro ya que no existen cercos en pie y los animales andan por todos lados y los menos que no pudieron escapar se quemaron. Hubo mascotas que también sufrieron las consecuencias, por lo que los veterinarios los atienden gratuitamente, y también hay que darles comida a los animales ya que tienen de donde sacarla”, relató.

Las necesidades y la ayuda que llega

“La Asociación de Productores organizó una colecta, y tuvimos una respuesta súper considerable, sobre todo desde Balcarce, donde tenemos conocidos quienes se identificaron con la situación, porque son productores, y tuvieron una respuesta impresionante. Con eso se junta plata para generadores, para armar cercos, comederos, reservorios de agua, para las maquinarias; por el lado de instituciones intermedias estamos canalizando eso y el gobierno se está ocupando de la acción social y la reconstrucción del alumbrado y el agua”, contó.

“Lo primero que llegó de ayuda es alimentos, agua mineral y ropa, eso hoy ya desborda porque no nos alcanza el gimnasio, la municipalidad y el SUM para poner todo lo que ha llegado y se está distribuyendo a la gente que lo necesita”, dijo.

Hoy se necesita un reservorio de 1000 litros por casa, un generador para que la gente pueda poner la heladera, para que le ande el termotanque y pueda bañarse, son cosas que no son baratas, pero por ahí la gente colaborando con 100 o 200 pesos ayuda en la veterinaria que està trabajando ad honorem.

Su vínculo con Tres Arroyos y el verano de juventud en Claromecó

Cecilia reveló que tienen “una familia de amigos tresarroyenses, yo pase toda la juventud yendo a Claromecó con ellos, y compartimos muy buenos momentos”.

Fotos: Télam.

Volver