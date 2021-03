Eloísa Prado disertó sobre medicina Ayurveda, “una herramienta de salud para la vida”

La Dra. Eloísa Prado, tresarroyense radicada en Mar del Plata, especialista en Medicina Nuclear y Diagnóstico por Imágenes, quien trabaja en el Hospital de la Comunidad de la ciudad costera, brindó una charla en un evento organizado por Mujeres Coop de la CELTA, sobre Medicina Ayurveda, medicina tradicional de la India, que tiene bases en la naturaleza, y la calificó como “una herramienta de salud para la vida, para sumar, complementa a la medicina alopática tradicional que uno conoce, ni una ni otra, las dos potencian lo que es la salud, de eso se trata, poder sumar herramientas de salud”.



“El Ayurveda es más una filosofía de vida: Ayur es vida y Veda es sabiduría o conocimiento: o sea “saber vivir”, con herramientas para prevenir y para evitar entonces enfermar, esa sería la idea”, agregó.

“Ellos le llaman salud al estar establecidos en uno mismo, tener coherencia en lo que pensamos, en lo que decimos y lo que hacemos, y en esa coherencia, mas bienestar en salud, creo que la medicina alopática tradicional no nos fomenta tanto la prevención y el cuidado en el aspecto mental y espiritual; me parece que està en uno elegir que quiere sumar a la vida para vivirla de una forma o vivirla de otra; el discernimiento, y el poder verlo va a ser de cada persona, pero me parece que está bueno hacerlo llegar como herramienta, difundirlo, es una herramienta que viene desde la medicina, es una medicina que tiene 5000 años de antigüedad y está más que probada su implementación y su uso”, expresó.

Las doshas y el jardín de mente

Las doshas o biotipos son los desequilibrios a que uno puede tender en base a la constitución de cada uno: todos estamos constituidos por elementos de la naturaleza y en base a la unión de esos elementos se forman las doshas por lo que uno tiene que estar despierto, no ir al desequilibrio y tratar de estar bien”.

Tiene que ver también el jardín de mente, y con que lo estamos regando: con qué emociones y con qué pensamientos lo estamos regando, es lo que vamos a generar en la vida, en nuestro entorno y en la ecología. Si estamos regando con pensamientos que no están buenos como envidia, celos, o negatividad vamos a generarlo. También en el cuerpo físico nos está hablando en lo que estamos generando a partir de nuestra mente: si estamos generando amor, paz o paz seguramente lo vamos a transmitir al cuerpo y vamos a estar en salud, es una semilla muy aplicable día a día y es bueno poder difundirla”, afirmó.

