Eluney fue operada con éxito y se recupera en su casa

25 octubre, 2025 0

La pequeña Eluney recientemente fue operada con éxito en su columna por escoliosis y se recupera en su casa. “Está bien”, afirmó a LU 24 su mamá Victoria Tiseira, quien agradeció profundamente a la comunidad de Tres Arroyos por el permanente apoyo.

La intervención quirúrgica se llevó a cabo el pasado jueves 16 en el Hospital Elizalde de CABA. “Cuando viajamos entró con un cuadro de mocos y tos por lo que no querían operarla”, explicó. En ese sentido, aseguró que “fue una decisión muy difícil porque me dijeron la operamos o no sabemos lo que puede pasar”.

“Era todo o nada y gracias a Dios salió bien. Hicieron un terrible trabajo porque fue una cirugía complicada que llevó bastantes horas”, afirmó.

“Hace unos días que estamos en Tres Arroyos y anoche se pudo dormir bien”, destacó al tiempo que confirmó que una vez recuperada la niña podrá continuar con sus actividades cotidianas.

Volver