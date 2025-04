Eluney necesita operar su columna. Piden colaboración

19 abril, 2025

Eluney es una niña de nuestra ciudad, tiene 10 años, y presenta varias problemáticas en su salud, entre ellas una escoliosis de columna muy avanzada, que necesita ser intervenida con especialistas en el tema.

Victoria Tiseira, en nuestros estudios contó que Eluney desde chiquita sufre hipoacusia bilateral severa, “desde los 4 años que estamos buscando un hospital capaz de atenderla para mejorar su calidad de vida”.

La nena, a través de su certificado de discapacidad, tiene la obra social Incluir Salud, que atiende sólo en hospitales públicos, cuestión que por demanda y especialidades se hace difícil obtener respuesta rápida.

“Siempre fue imposible viajar, a su vez desde Nación nunca nos ayudaron, en La Plata recibimos la atención necesaria para que la atiendan, además nos colaboraron muchas personas de aquella ciudad, por semana debíamos viajar para que sigan de cerca su evolución.

Hace 4 meses le instalamos su implante en el oído, ella cuenta con un leve retraso Motriz, en ese momento tuvimos que hacerle una placa en el sanatorio y nos atendieron horrible, para la doctora hacerle su placa no era tan importante, a su vez me ayuda mucho su pediatra Matías Arguello siempre nos dio el contacto necesario para atenderla”, afirmó

“En bahía blanca le hicieron una placa; tristemente en esa ciudad no hay traumatólogos especializados en pediatría para atenderla. El año pasado desde septiembre a diciembre creció un montón su escoliosis, hasta un 85 por ciento la cual afecta su cadera y espalda, sus pulmones están comprometidos, no puede correr, porque se agita muy rápido”.

“Ella se debe hacer una cirugía en la columna, hace 2 meses pedí unos tornillos y otras prótesis que necesita para su columna, tiene muchos dolores en la espalda y el médico le dio una medicación más fuerte para combatir esos dolores”.

En cuanto a la vida cotidiana de Eluney, su mamá dijo: “tiene muy buena comunicación con todos, va a pileta en la Escuela 502, cuenta con una excelente profesora quien la ayuda en todo necesita de mucha colaboración. A su vez, lamentablemente no puede estar mucho tiempo parada porque se cansa muy rápido.

Por ejemplo, cuando debemos viajar, me daban el turno para las 14:00 y el micro salía a las 12:00 de la noche, siempre fue muy difícil estar todas esas horas con ella por que sufría mucho”.

“En el Hospital hablé con todo el mundo, recibí el llamado de un político de Tres Arroyos quien me rechazó mas de una vez el traslado que pedí, mis hijos sufren un montón, no pido que me lleven en un auto de Alta gama, es muy agotador tener que viajar seguido”.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias victoriasil, debe juntar 450 mil pesos para viajar a La Plata el 30 de abril.

