Eluney nos necesita una vez mas
Nuestra pequeña vecina Eluney será finalmente intervenida quirúrgicamente la próxima semana en Buenos Aires. Su familia se comunicó con LU24 con el fin de solicitar a quienes puedan, donar sangre en la Sede del Hospital Elizalde, ex Casa Cuna, situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los donantes deberán ser 0+, y presentarse en el servicio de neurocirugía, hasta el día martes 7 de este mes de Octubre.
Para mayor datos la familia de Eluney deja un celular de contacto que es el 2983 58 78 75, agradeciendo desde ya a quienes puedan acercarse a donar sangre.