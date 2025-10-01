Eluney nos necesita una vez mas

1 octubre, 2025 0

Nuestra pequeña vecina Eluney será finalmente intervenida quirúrgicamente la próxima semana en Buenos Aires. Su familia se comunicó con LU24 con el fin de solicitar a quienes puedan, donar sangre en la Sede del Hospital Elizalde, ex Casa Cuna, situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los donantes deberán ser 0+, y presentarse en el servicio de neurocirugía, hasta el día martes 7 de este mes de Octubre.

Para mayor datos la familia de Eluney deja un celular de contacto que es el 2983 58 78 75, agradeciendo desde ya a quienes puedan acercarse a donar sangre.

Volver