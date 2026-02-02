Emergencia nacional en Chubut: 500 brigadistas combaten las llamas y cortaron la ruta 71

La provincia de Chubut sigue bajo emergencia nacional por los incendios forestales que arrasaron más de 50 mil hectáreas. El fuego avanza sin control en zonas de difícil acceso, y la situación se agravó en las últimas horas por el viento y las altas temperaturas.

La ruta 71 hacia Cholila está completamente cortada a la altura de Los Retamos, en la ciudad de El Hoyo. La visibilidad es nula y el humo cubre todo el lugar. El paso depende del comportamiento del viento, mientras los focos siguen activos a la vera del camino.

En el lugar trabajan más de 500 brigadistas, que se abren paso entre la vegetación con motosierras y herramientas manuales.

El Gobierno nacional declaró la emergencia ígnea por los incendios que arrasaron zonas del Parque Nacional Los Glaciares. (Foto: gentileza Parque Nacional Los Glaciares).

Ayer, los brigadistas tuvieron que replegarse por complicaciones con el humo. “Intentamos avanzar, pero se complicó y estamos replegando. Lo principal es la seguridad de los brigadistas, que están haciendo un gran trabajo. Vamos a revisar y mañana atacamos de otra forma”, explicó uno de los combatientes del fuego.

Las llamas afectan áreas protegidas de Parques Nacionales como Lago Puelo, Nahuel Huapi, Lanín y Los Alerces. El fuego ya quemó casas, animales, alerces y otros ejemplares de árboles nativos. El equipo de TN está en el lugar mostrando las consecuencias devastadoras del incendio.

El contexto climático no ayuda. Chubut atraviesa el año más seco de la última década, con una marcada escasez de agua. Los especialistas advierten que la falta de lluvias y las temperaturas extremas podrían repetirse en los próximos veranos, aumentando el riesgo de incendios forestales de gran magnitud.

Ante la falta de recursos hídricos, muchos vecinos debieron aprender a usar bombas de agua para abastecerse y proteger sus casas. Ahora, la esperanza está puesta en la llegada de una lluvia intensa, porque una precipitación mínima no alcanza para frenar el avance del fuego, explicaron los especialistas.

con información de tn.com.ar

