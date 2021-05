Emergencia sanitaria y económica: en el Concejo aguardan la presencia del Secretario de Hacienda

3 mayo, 2021 Leido: 78

En la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante continúan abordando el proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo para declarar la emergencia sanitaria y económica en el distrito.

La edil Tatiana Lescano (Todos), quien hoy presidió la reunión ante la ausencia de Luis Zorrilla (MV), dijo que para tomar una decisión aguardarán a dialogar con el secretario de Hacienda, Federico López Di Fondi, quien fue convocado a una reunión, para conocer específicamente el alcance de la misma ya que “es muy amplia”.

Lescano explicó que esta mañana se trataron dos expedientes elevados por el Bloque de Todos: “un proyecto de ordenanza, presentado hace más de 15 días, eximiendo de las tasas de habilitación y Servicios Urbanos a los comercios afectados por la pandemia. Entendemos que los que no pueden trabajar o lo hacen muy poquito necesitan algún tipo de asistencia por parte del Estado: el nacional y provincial están haciendo lo propio y pretendemos que el municipal realice, por lo menos, un pequeño esfuerzo”.

“Creo que hemos llegado a un texto acuerdo, en principio, vamos a ver si le podemos dar despacho o no, hoy no lo tuvo”, agregó al respecto.

Además, comentó que hay “un proyecto para modificar la tasa que pagan los pequeños comercios. Son unos de los más afectados y pretendemos bajar lo que pagan fuera de las cuatro avenidas. Los bloques quedaron en analizar la propuesta porque es bastante compleja”.

Finalmente, sobre el proyecto de emergencia sanitaria y económica refirió que “le pedimos al bloque oficialista que el funcionario del área de Hacienda viniera a explicar los alcances”. En ese sentido, consideró que “la sanitaria ya está declarada por el decreto del Ejecutivo, con lo cual no la tendríamos que declarar desde el Concejo Deliberante, y la económica, la eximición de tasas ya estaría con el otro proyecto de ordenanza de Todos, y queremos charlar con López Di Fondi para saber para qué quiere específicamente con la emergencia porque es muy amplia: podría ser desde compensar partidas, que es una cuestión administrativa interna, hasta cesantear a los empleados municipales. Queremos que sea claro y que eso quede escrito para no tener después ningún tipo de problema abriendo puertas que no se puedan cerrar. Ya pedimos la reunión. Esperemos que él venga, porque estamos en una situación en la que los funcionarios no están viniendo a trabajar con nosotros, quizá, como este es un expediente que al Ejecutivo le interesa, venga, no sabemos”, concluyó.

Volver