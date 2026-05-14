Emiliano Balbín nuevo presidente de la unidad de la UCR bonaerense

14 mayo, 2026 0

El Abogado Emiliano Balbín, fue elegido como el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical Bonaerense el mismo es nieto del líder Radical Ricardo Balbín e hijo de Osvaldo Balbín quien fue Intendente en Salliqueló.

Tras confirmarse su nominación para presidir el Comité Provincial de la UCR, Balbín expresó su gratitud por el consenso alcanzado y trazó los ejes centrales de lo que será su gestión durante los próximos dos años. Con un fuerte hincapié en la unidad y la institucionalidad, el flamante presidente aseguró que “el radicalismo bonaerense se prepara para recuperar su rol protagónico en la escena política provincial”.

Por otro lado, destacó el esfuerzo colectivo que permitió alcanzar este escenario de unidad, y manifestó que “este honor es el resultado del compromiso de todos los Radicales que creen en nuestro partido como la herramienta de transformación social para la Provincia”, y agregó: “quiero agradecer profundamente a los dirigentes que priorizaron el diálogo, a nuestros Intendentes, Legisladores, Concejales y Consejeros Escolares que dan la pelea en cada recinto y, sobre todo, al afiliado y militante que mantiene viva la llama de la UCR en cada comité de pueblo o ciudad”.

De cara al mandato que comienza, el ex diputado provincial señaló “el adelantamiento de la decisión interna nos permitirá ganar tiempo y crear las herramientas necesarias para elaborar una propuesta electoral en la provincia de Buenos Aires, y llegar al mayo número posible de distritos del interior”.

Respecto a la gestión, Balbín indicó “nos enfocaremos en potenciar el desarrollo del partido en los 135 distritos de la Provincia, brindando herramientas y respaldo a las estructuras locales para disputar cada intendencia”.

“En el contexto actual donde el radicalismo necesita reencontrarse, yo rescato unas palabras de mi abuelo, que hoy toman otra dimensión, cuando decía ‘hay que abuenar al partido'”, señaló, y agregó: “me quedo con esa ‘enseñanza’. Mi tarea principal al frente de la UCR Bonaerense será precisamente esa, recuperar el partido como una herramienta para transformar la realidad y volver a representar los problemas cotidianos de los vecinos”.

Para Balbín los próximos dos años serán determinantes. “Nuestra meta es clara: desde la unidad, vamos a construir un radicalismo de pie, con identidad propia y vocación de poder. El objetivo es disputar el Gobierno Provincial y ser una alternativa real de gestión en cada uno de los municipios. Tenemos la historia, tenemos los equipos y por, sobre todo, tenemos el coraje para hacernos cargo del destino de nuestra Provincia”, concluyó.

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