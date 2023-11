Emiliano Capandegui: “uno trabajó para esto y lo buscó”

16 noviembre, 2023

En los últimos días, trascendió que Emiliano Capandegui será el nuevo director del Hospital, quién se desempeña tanto en el ámbito privado como en el propio nosocomio. Este jueves y en visitas a LU 24, el odontólogo se refirió a su nuevo cargo que llevará adelanta a partir del 10 de diciembre.

En este sentido, expresó: “se está viendo la posibilidad de que sea una dirección asociada. Somos parte de un equipo en transición, que el intendente ha definido mi lugar, pero por ahora estamos tomando información de las autoridades que desde diciembre vamos a reemplazar”.

Y agregó: “tengo 15 años en el hospital, pero no significan que vos conozcas absolutamente todo. Sería irresponsable de mi parte decir que es así. Hoy por hoy, tenemos que tomar un hospital que tiene que seguir funcionando más allá de la impronta que después le vayamos a dar nosotros. Estamos pensando en el refuerzo de personal en las localidades y en el día a día”.

Además, dio una opinión personal y dijo: “nosotros tenemos un trabajo más horizontal y no tan vertical. Mi idea es seguir trabajando de manera particular, me tengo que organizar y ver cómo lo iré capitalizando.”

Por otro lado, y acerca de la guardia pediátrica, detalló: “contamos con un capital humano que es lo que siempre más valoramos en el hospital. El que es usuario desconoce las problemáticas porque las resolvemos puertas adentro. Partiendo desde ese lugar, se van a encarar estas situaciones y muchas otras de las que ha planteado en su momento el intendente.”

Finalmente, y acerca de este nuevo desafío, concluyó: “suelo tener mis miedos, soy humano, pero uno trabajó para esto y lo buscó, ahora hay que ponerse en el saco. Empecé a militar hace mucho tiempo y esto no es una idea de hoy, en lo personal siempre mantuve una línea de pensamiento.”

