Emiliano Cortez: “Estoy triste y angustiado, es una sanción que no merezco y me duele”

9 abril, 2026 0

Este jueves, en los estudios de LU 24, el jugador de Villa del Parque, Emiliano Cortez hizo su descargo y explicó cómo fue la jugada en la que fue expulsado en el partido ante El Nacional , por lo que el Tribunal de disciplina le dio 4 fechas de suspensión.

Expresó: “estoy muy triste y angustiado, es una sanción que no merezco, 4 partidos es mucho”.

Explicó cómo fue la jugada de la expulsión: hizo el gol Villa, le hago una seña a Charmelo, pasaron 20 o 30 segundos, me acerco a tomar agua y Jalil jugador de El Nacional, me dice algo y yo le digo “vos me conoces yo no soy así, jamás haría algo”, y el línea levanta el banderín, llama al árbitro y jamás sé que pasó , nunca imaginé que era por mí, y cuando fui a preguntarle porque me echó, y no sabía que decirme.

Afirmó que le dijo al línea: “te equivocaste, me echaste mal y el línea le contestó “si Emi, me equivoque, te eché mal.

Expresó “yo no quiero que me reduzcan la pena; yo vengo a que corroboren esto, porque hoy me toca a mí, la próxima le toca a un colega ,sea de cualquier club: El Nacional o cualquier club”.

También comentó “es una sanción que no merezco no sólo porque quedo un mes afuera, sino porque ensucia mi carrera, porque el día de mañana viene un club a contratarme y preguntan como le fue a Cortez y dicen que me echaron por incentivar a violencia y me dieron cuatro fechas y no es así”.

“Estoy triste, angustiado hace mucho no estoy en la Liga había vuelto en el 2022 por un problema de salud de mi viejo , volví al club luego de 16 años tome la decisión de regresar al club que soy hincha y en la primera de cambio, en la segunda fecha me pasa lo que me está pasando. La verdad que es triste, trato de no hablar con los árbitros porque uno puede entender un montón de cosas: tenés que pagar derecho de piso como en todos lados; opto por no decir nada y te echan sin hacer nada” sostuvo.

“ Hoy si me preguntás, tengo ganas de que llegue mitad de año y decir al club no continuo, porque perjudico a mis compañeros y a Villa, y si te dan cuatro fechas en un torneo de 11, es difícil continuar, dijo y agregó: “nadie me citó a declarar, estoy dispuesto a ir a la Liga y contar mi versión y que si quieren citar a los árbitros también”.

Manifestó asimismo que un dirigente importante de la Liga le dijo que cuando vio la sanción le pareció muy severa.

Comentó que no viene a que le saquen la pena y ratificó: “yo quiero a ver si se puede rever porque fue muy severa: hay cosas más graves y te dan 1 o 2 fechas; recién me dijo un hincha de El Nacional “fuiste mal expulsado Emi, si el árbitro se equivocó esta bien todos nos equivocamos pero que se hagan cargo del error”.

“Cuando estábamos por comer con los chicos y recibí la sanción sentí que se me derrumbaba el mundo, yo para el fútbol vivo y cuando ves esa sanción te duele porque perjudique al club, y a los compañeros y por no hacer nada, porque si hubiese hecho algo me hago cargo porque tengo autocrítica y porque soy el primero en levantar la mano y decir me equivoqué, soy yo, porque me equivoqué muchas veces y cuando no haces nada, te duele” finalizó.

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