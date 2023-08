Emiliano Juárez: Transformar la chatarra en arte y mobiliario

9 agosto, 2023

Emiliano Juárez es un artesano tresarroyense que crea a partir de chatarra, esculturas y muebles, y en contacto con LU 24 explicó sus comienzos.

“Hace dos años que me dedico a esto, arrancó todo cuando se empezó a abrir un poco luego de la pandemia con un curso que inicié en el Centro de Formación Laboral en la CGT de soldadura y herrería”, argumentó.

“Siempre me gustó soldar, aunque lo mío era la gastronomía; pero a través de las redes sociales conocí gente de Chaco, Corrientes y Buenos Aires, artistas que me brindaron un poco la inspiración y la ayuda ya que es medio complicado dedicarse a esto”, dijo.

Lo bueno es que el hierro o la chatarra tiene mucho uso y con poco se puede hacer un montón”, sostuvo. Respecto a cómo consigue el material, afirmó que “compro algo, a otros lo cirujeo y también me traen al taller; soy nuevo en esto, voy creciendo y estamos viendo si podemos mostrar en la Feria de Artesanos y en Bahía lo que hago”.

A Alan Arias-otro reconocido artista que trabaja también en la misma forma- “lo crucé en la calle, me presenté, charlamos un rato y quedamos en hablar”.

“Hago esculturas, muebles y figuras decorativas: creo que se puede hacer de todo, mesas, sillas”, describió y agregó que “con otros emprendimientos fui comprando las herramientas”.

Yo trabajo particular. Estoy en redes sociales como Emiliano Juárez, en Instagram como taller de chatarra o por teléfono al 15- 511767”, finalizó

