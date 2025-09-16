Emiliano Sofía asumió en la Dirección de Estrategia Productiva

La Dirección de Estrategia Productiva, un área que integra la unidad de Impulsar junto con Producción y Sustentabilidad, Industria, Comercio, Empleo y Turismo, además de CRESTA, la Oficina de Empleo y el Parque Industrial, tiene una nueva persona a cargo. Para ello, LU 24 recibió en sus estudios al recientemente designado, Emiliano Sofia.

Sofía definió su incorporación como “un lindo desafío, con mucha responsabilidad”, y señaló que el objetivo será articular acciones con todos los actores del desarrollo local, desde el sector agropecuario hasta la industria, pymes, cooperativas y servicios.

Destacó además que la gestión busca proyectar políticas a mediano y largo plazo: “Hay que pensar el Tres Arroyos del futuro, vinculado a la educación, la capacitación y el sector productivo”.

Con más de 15 años de trayectoria en INTA, tanto en la sede central de Buenos Aires como en la Chacra Experimental Integrada de Barrow, Sofía llega con experiencia en vinculación institucional y en la articulación público-privada.

Sobre el Parque Industrial, subrayó su importancia estratégica: “Es un área muy importante de cara a la producción local, vamos a trabajar en contacto permanente con las empresas radicadas allí”.

Sofía, que también es presidente del Club Atlético El Nacional, agradeció la confianza del intendente Pablo Garate y concluyó: “Espero estar a la altura de las circunstancias. A veces los desafíos son lindos para asumirlos, y acá estamos”.

