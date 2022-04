Emiliano Videla: Amo profundamente lo que hago y todo reconocimiento al arte es bienvenido

21 abril, 2022

En ocasión de inaugurarse el Sector Cultural en instalaciones de la Cámara Económica, esta tarde, a partir de las 19 horas, se realizará la entrega del premio a la cultura de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) a Emiliano Videla, por haber sido ganador en el rubro fotografía.

En tal sentido, Emiliano sostuvo que: “el reconocimiento en todo lo que es artístico es muy bueno, hace falta que haya reconocimientos en el arte que uno lo hace por amor y no por lo económico y estas cosas ayudan a seguir adelante. El año pasado, se hizo el concurso de los Premios FEBA a la cultura bonaerense, donde yo participé a través de la Cámara Económica de Tres Arroyos, hubo otros participantes locales y de la provincia también, y yo gané en la categoría de Fotografía, pero lo que se premia es la trayectoria. Yo presenté un álbum con diferentes imágenes, ya que no te pedían una cantidad determinada. Llevo 20 años de actividad audiovisual, me propuse sacar fotos todos los días, y hasta cuando tuve Covid no dejé de hacerlo. Amo lo que hago, no se hacer otra cosa, tengo el privilegio de que me paguen por hacer lo que realmente amo”.

