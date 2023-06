Emma fue operada exitosamente y se recupera junto a su mamá

5 junio, 2023

Melina Reynoso, mamá de Emma, la beba tresarroyense de un mes y nueve días, que debió ser operada este lunes por una afección cardíaca en el Hospital Garrahan en Buenos Aires dijo a LU 24 que la intervención “salió todo bien”, y explicó que “ella tenía una valvulita unicùspide y lo que hicieron fue para que ahora tenga una valvulita bicúspide, la que se puede cambiar más adelante o cuando sea más grande”.

“Entró a quirófano a las 9:20 y a las 12:30 había salido; se esperaba una operación de seis horas, pero se resolvió en tres; ahora estaba con un poquito de taquicardia que estaba controlada porque su corazón funcionaba un mes y nueve días al 100% y ahora tiene que acostumbrarse a funcionar normal”, dijo.

Yo estoy internada ahora con ella en el Garrahan y antes que nos den el alta oportunamente haremos el alta ambulante, es decir iremos al departamento y vendremos a controles; no sabemos cuándo será porque depende de la evolución de ella, ya mañana le empezaran a dar leche y evaluaran cuando sacar el respirador.

“De cien chicos cinco nacen con el problema que tenia Emma; y se puede entre la semana siete y la diez de embarazo se la puede detectar; yo me hice la ecografía por lo que no me lo pudieron detectar”, relató.

Melina agradeció por hacer visible la noticia “ya que muchas mamás nos escribieron para consultarnos”, finalizó.

