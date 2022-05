Emmanuel Hartstock: “Me alegra poder terminar en Alumni, donde arranqué de chico”

24 mayo, 2022 Leido: 122

El experimentado y gran base orensano Emmanuel Hartstock, volvió a Alumni de Orense para jugar en el año en que el club celebra su centenario y despedirse en su localidad. Viene de jugar la Liga Federal con Independiente de Tandil y habló con LU24 en la audición deportiva.

“Es una decisión difícil que ya venía barajando después de la pandemia, no me quería retirar sin jugar y surgió lo de Independiente en el Federal y así darme el gusto de disputar una competencia a nivel nacional”, dijo.

“Estoy con el femenino de Independiente, con muchas horas dentro del club, con 40 años es más difícil, pero no podía tener más momento con mi familia, todavía me quedaba carretel. Estoy ya en Tandil afianzado”, agregó.

“Yo me fui de Orense a los 17 años, volvía en los recesos de tres meses y jugaba en Alumni, y mi alegría es terminar donde arranqué de chico, es un placer enorme”.

“Cuando jugué contra Monte Basket ya la gente fue en gran cantidad. La cancha de Alumni está impecable, el estadio renovado, pintado, el piso en buenas condiciones, eso te pone contento”, afirmó.

“Tengo los mejores recuerdos de ese estadio, tantas batallas ahí adentro, tantos momentos. Por ahora disfruto partido a partido y me imagino cuando llegue diciembre y me despida. Siempre con una entrevista o mensaje ustedes siempre estuvieron presentes, eso se valora mucho”, finalizó.

