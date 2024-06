Emoción en el aire: Piloto tresarroyense homenajeó a su papá en pleno vuelo (video)

20 junio, 2024

El piloto tresarroyense Juan Ignacio Lachat tuvo la oportunidad de llevar a volar a su papá Humberto en su día, sumado a una sorpresa que provocó emoción entre todos los pasajeros.

“Vino a Capital Federal para pasarlo en familia y me pidió si lo podía llevar a volar, yo tenía un vuelo programado a las 17 a Mendoza el día domingo y no lo dudé”, relató en diálogo con LU 24.

“Tuve la gran oportunidad de hacerle un lindo saludo y transmitirle un poco lo que en ese momento me salía: la emoción, el orgullo y satisfacción que yo siento por ser quien es mi papá”, afirmó.

“Políticamente nuestra empresa solamente habilita al comandante de la aeronave a hacer los saludos, pero en este caso el capitán no lo dudó y me cedió la palabra. Yo le había contado mi propuesta, le gustó y se preocupó junto a la tripulación para que esto fuera exitoso”, explicó.

Tras definir a su padre como “un vasco duro”, contó que “salí de la cabina a saludarlo y nunca lo vi tan emocionado, fue fuerte, pero muy lindo”.

Juan Ignacio reside en Capital Federal desde hace tres años y hace uno que trabaja en Fly Bondi.

“Mi novia fue parte clave, sin ella no hubiera sido posible. Mi papá hacía bastante que no viajaba como pasajero en línea aérea y ella lo acompañó”, agregó.

“Cuando se tiene a un familiar cerca no hay que perder la oportunidad de decirle lo que uno siente”, concluyó.



Volver