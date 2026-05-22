Emoción, festejos y homenajes en el 121 Aniversario de la Biblioteca Cacuri

22 mayo, 2026 60

Este jueves, la Biblioteca pública “Vicente P. Cacuri realizó un acto por sus 121 años, la misma es parte del Sindicato Empleados de Comercio.

Luego de las palabras de bienvenida y una pequeña reseña histórica y recuento de logros y servicios brindados a la comunidad a cargo del Secretario General Roberto Di Palma y de su bibliotecaria Karina Pecker, se entregaron varios reconocimientos logrando enlazar el pasado, presente y futuro de la Biblioteca.

Catalina Monte y Ciro Goizueta, dos grandes lectores que con apenas 7 años ya llevan leídos entre 180 y 200 libros fueron los primeros en recibir su premio. El papel de las familias es fundamental en esta etapa, ya que, ante el constante avance de las pantallas y redes sociales, los niños eligen el libro y la biblioteca para fomentar el hábito de lectura y el espíritu crítico y creativo.

Representando al presente de la institución, se entregó una distinción al sr. Carlos D’ Amato, uno de los socios más antiguos con 41 años como tal. En sus palabras de agradecimiento, D’Amato destacó la importancia del libro en su formato papel, el destacado lugar de las bibliotecas y la importancia para la sociedad de contar con estos espacios fundamentales para el crecimiento cultural y educativo.

Como cierre del acto, recibió un merecido reconocimiento la Sra. Nancy Prieto, quien estuviera al frente de la Biblioteca por 46 años. Entre recuerdos, anécdotas y mucha emoción, también estuvieron presentes algunas ex bibliotecarias que dejaron su impronta en la “Cacuri”: Patricia Stemphelet, Valeria Rodríguez y Mariel Mónaco recordando también a otras personas que trabajaron en la entidad.

El broche de oro fue coronado por el grupo local Los 5 Vastos Sessions quienes deleitaron al público con un show musical acorde a la ocasión.

Desde la entidad, se agradece la participación de toda la comunidad por el acompañamiento y cariño recibidos. También se agradece a todos los medios de prensa y a Rosana Greco por la cobertura fotográfica del evento.

Fotos: Rosana Greco

Volver