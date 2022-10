Emoción y agradecimiento tras el festejo de los 50 años del Jardín de Cascallares

30 septiembre, 2022

Este jueves se llevaron a cabo los festejos por el 50º aniversario del Jardín Nº 907 de Micaela Cascallares. Carolina Christiansen es la directora desde hace un año, y en diálogo con LU 24 aseguró que “fue muy lindo lo que se preparó, estuvimos trabajando en mejorar el edificio, con los alumnos que llevaron a cabo investigaciones sobre cómo era el lugar antes, así que todo salió muy bien”. El encuentro se realizó en una carpa que fue alquilada por el establecimiento con la colaboración de la Municipalidad de Tres Arroyos, y allí mismo se expusieron trabajos de los chicos.

En el acto, se realizó un reconocimiento a la ex directora, Susana Rodríguez -que sigue colaborando con el jardín en la cooperadora- y se entregaron presentes a ex alumnos, ex docentes y ex auxiliares del jardín. “Se entregaron macetas con plantines en las que trabajaron los propios nenes”, contó Carolina.

En la actualidad asisten al jardín 46 alumnos, con un equipo docente de 11 personas.

