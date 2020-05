Emoción y alegría en la despedida de José Luis Liébana del Geriátrico Municipal

29 mayo, 2020

El enfermero jefe del Geriátrico Municipal, licenciado José Luis Liébana, accedió hoy a la jubilación y varias personas fueron a despedirlo en su último día de trabajo. “Estoy muy contento porque no pensaba en todo esto, le dediqué toda mi vida a esto. Entré a los 20 años y me voy con casi 60. Me va a costar no estar con la gente, pero ya los reencontraré. Estoy muy contento, emocionado, y creo haber cumplido una etapa haciendo siempre lo mejor. Pensé que este iba a ser un día más, pero me encuentro con esto”, dijo Liébana al ver a algunos de sus compañeros aguardándolo fuera de las instalaciones del Geriátrico.



Liébana, que fue distinguido por LU 24 con el premio Agua Clara, es nacido en Tres Arroyos. Cursó sus estudios pre-escolar, primario y secundario en el Colegio Jesús Adolescente. A su egreso, se inscribió en la entonces Escuela de Enfermería del Hospital Pirovano, donde obtiene su título de Asistente de Enfermería, para posteriormente completar en la ciudad de Bahía Blanca su título de Enfermero Profesional, con el que ingresa a desempeñar funciones en el Hospital Pirovano, hoy Centro de Salud, en el sector de Pensión. Pasado un tiempo es nombrado Supervisor de Enfermería, cargo que ostenta hasta que es nombrado Enfermero Jefe del Geriátrico Municipal. En su larga trayectoria, fue en algunos momentos Jefe interino del Departamento de Enfermería, como así también ejerció como Docente de Enfermería durante muchas décadas.



BUENA VIDA JOSE LUIS

38 años dedicados al cuidado y a la protección de los más vulnerables. Una tarea reconocida por toda una comunidad

José Luis Liébana, a los 25 años ya era supervisor de enfermería, en un hospital con un solo supervisor por turno; tenía más de 70 personas a cargo. El recuerda sus inicios en la sala de pensión donde dice aprendió sobre todo. “Allí veías pacientes quirúrgicos, niños o adultos mayores con las patologías más dispares. Luego fui supervisor en Emergencia pero siempre quise trabajar con el adulto mayor. Isabel Di Rado la jefa a quien José Luis adora y agradece, me decía que era muy joven para trabajar en Geriatría. Sin embargo al poco tiempo fue mi lugar hasta hoy, que es mi último día”.

Del ejercicio de su profesión y del tiempo y del cuidado que le ha dedicado al adulto mayor; temática en la que se ha especializado, aun hasta hoy asistiendo a congresos internacionales y compartiendo su tiempo con la docencia a la que paralelamente le dedico 15 años; y así fue responsable junto a los licenciados Isabel Di Rado, Juan Carlos Caruso y Mabel Elías de la formación de los enfermeros de nuestro distrito. A ellos y a sus eternas compañeras Nora Vázquez, Viviana Valsano, Matilde Aguirregaberia y Patricia Barrientos son algunas de las personas a las que José Luis elige agradecer muy especialmente en el día de hoy. El siempre generoso en su último día quiere mencionar a aquellos con los que compartió su vida y su carrera.

Hoy el equipo interdisciplinario del Geriátrico municipal está conformado por el doctor Benicio Arias como jefe y por las licenciadas Vanesa Cranca, Noelia Stornini; y su secretaria Josefa Gómez que trabajan de manera conjunta con 37 personas que completan el equipo de salud a cargo de la contención, el cuidado y la rehabilitación de los residentes del Geriátrico Araoz Alfaro.

José Luis define estos tiempos como muy felices, “uno dedica su vida a lo que quiere y ama como en mi caso mi profesión y uno cree que nadie ve lo que uno hace sin embargo, el reconocimiento que recibí con el Agua Clara y hace pocos días tener en mis manos un libro en el cual se retratan historias de enfermería y en el cual participan prestigiosos colegas de la región. Estar seleccionado, y que una experiencia mía estén en esa páginas, paginas compartidas con la Licenciada Isabel Di Rado, máxima referente en nuestro distrito, con Mabel Elías y con Carina Pardiñas; es un mimo al alma. Este libro es un hermoso cierre a mi carrera. Ahora disfrutare de lo que más me gusta los viajes, el sol, de la familia y de la amistad.

En el medio día de hoy, de forma espontánea, José Luis se encontró a la salida con un sentido aplauso de sus compañeros quienes lo esperaron en calle córdoba para demostrarle sus sentimientos, con todas las medidas de seguridad que permite la pandemia. Unos segundos que permanecerán en la memoria de José Luis y del personal del Centro de Salud. Este aplauso y la entrega de obsequios intentan ser un abrazo mediado por la distancia. Por su parte, Las autoridades de salud desean expresar su agradecimiento a su excelente labor, a su dedicación y a toda una trayectoria basada en la escucha y el cuidado. Expresan que ha sido un honor compartir parte de su tiempo. Buena vida José Luis fue el cierre del licenciado Diego Rodríguez en este sentido aplauso. La institución compartió con la comunidad, videos con testimonios y fotos que reflejan lo que sienten por José Luis.





* Cabe aclarar que algunas fotos pertenecen a recuerdos en su trabajo y no son actuales.

