Emocionada inauguración del espacio de arte de Empleados de Comercio

18 julio, 2022 Leido: 51

Este lunes, tal como estaba anunciado, se produjo la inauguración de un espacio de arte en la sede del Sindicato Empleados de Comercio.

En la oportunidad quedó inaugurada la primera muestra: dibujos de “Tito” Fraile, un reconocido vidrierista y artista plástico, que hoy, a sus 90 años expuso en ese lugar, dibujos de su autoría realizados con lápices de colores en homenaje a Molina Campos.

Di Palma: “Estoy emocionado por la respuesta de la gente”

Roberto Di Palma, actual Secretario General del gremio mercantil, habló a los numerosos asistentes y sostuvo: “Estoy emocionado por la respuesta de la gente, la cantidad de gente que ha venido, este espacio que inauguramos hoy pensamos darle continuidad con nuevas exposiciones con artistas plásticos, Empleados de Comercio y de otras ramas; nosotros pensamos en Tito para iniciar esta muestra; él ya nos había obsequiado dos obras para la Casa del Jubilado”.

“Estoy emocionado por la convocatoria tan grande para un encuentro de estas características, agradezco la presencia de Coco Galilea, también la mano grande que nos ha dado Hugo Costanzo; está presente Carlos Barroso, el anterior secretario general, y a un ex integrante de la Comisión Directiva que ganó las elecciones de este Sindicato, Tito Bonini, un empleado de comercio tan emblemático, con el cual tengo una relación de amistad y a tantos más que hay; muchísimas gracias, vamos a empezar a ver la muestra y luego haremos un brindis”, finalizó, recordando a su vez que Fraile intervino vidrieras como La Casa del Pantalón, Librería Carabela, Casa Danilda, Bazar El Mundial y otros comercios de la ciudad.

“Tito” Fraile: “No esperaba un agasajo tan emocionante”

Tengo un gran cariño por todo este momento que me brindan, creo que no lo merezco, pero son tantos años de ver caras conocidas, algunos muy muy queridos, tengo mis parientes también acá y estoy muy emocionado, lo digo con el corazón, no esperaba un agasajo tan emocionante; para todos mi mayor agradecimiento, también a Coco Galilea, una personalidad en Tres Arroyos, un hombre tan pero tan querido”, concluyó.

