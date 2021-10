Emocionante acompañamiento en la despedida a Roberto Pissani

Se cumplió este jueves, con gran acompañamiento de la comunidad, el velatorio y posterior sepelio de Roberto Pissani, compañero de LU 24 y Subsecretario de Servicios Públicos de la comuna.

Funcionarios municipales, encabezados por el Intendente Carlos Sánchez, integrantes de su gabinete, directores y trabajadores del área en la que se desempeñó Roberto, familiares, amigos y compañeros de trabajo, tanto en la radio como en la comuna, se hicieron presentes en Avenida San Martín 1450 donde se realizó el velatorio, y luego acompañaron en una larga caravana el cortejo al Cementerio Municipal, donde fue depositado el féretro.

El acompañamiento en ese lugar fue masivo, con vehículos llenando el estacionamiento de la necrópolis, y, frente al pórtico de entrada, como mudos testigos y custodia mecánica, los camiones y maquinarias, que Pissani enviaba a realizar el diario trabajo.

Personal bajo su mando transportó el féretro hasta el lugar donde fue depositado, a la espera que la Justicia autorice el traslado para su cremación, tal su voluntad.

En el lugar, habló el Director General de LU 24, José Luis Basualdo, con sencillas y emotivas palabras en las que reconoció la personalidad de Roberto Pissani, la amistad que los unía “por elección mía, fue el hermano varón que no tuve”, dijo.

“Siempre fue un tipo predispuesto, conciliador, tenía las palabras justas, y en su cuerpo llevaba el cuerpo de los demás, porque para cada tipo porque para todo tenía una palabra de solución, y un principio de tratar de encontrar algo que de alguna forma le pedía” sostuvo.

“Roberto tuvo liderazgo y fue líder en todos los lugares donde estuvo; con nosotros en la radio, en la municipalidad, con su familia, siempre fue alentadora su palabra y aunque todas las cosas vinieran de frente, mal, él tenia optimismo para seguir adelante. Roberto murió en su ley, iba a laburar…y es lo único que supo hacer”, agregó.

“Lo conocí desde siempre desde que humildemente atendía algunos jardines y algunos parques con toda su familia, siempre con la cultura del trabajo, solidario, donde lo llamaban estaba”, relató.

“Creo que ninguno de nosotros hoy quiere estar acá, en este lugar; tal vez podríamos haber estado en otra parte con Roberto, algún festejo, algún trabajo; su actividad política siempre lo llevo a ser el conciliador, a tener las palabras justas, pero hoy estar acá no nos gusta a ninguno, por eso dije que me tomaba un poco el atrevimiento de despedirlo. Decirle que lo vamos a recordar de la mejor manera como se recuerda al mejor de los amigos, al mejor de los compañeros, Roberto fue un hermano y a elección mía, fue el hermano varón que no tuve” significó.

“Querido Roberto, esté donde esté tu alma nos va a estar acompañando siempre, y juro sobre tus despojos que a tu familia nunca le va a faltar nada porque no solo soy yo tu amigo; somos muchos los que hemos cultivado tu amistad a lo largo de la vida, que en paz descanses” finalizó.

También se dirigió a los presentes el presidente del Movimiento Vecinal, Miguel San Román, quien recordó que conoció a Pissani en la entonces ENET Nro. 1 cuando éste dictaba clases y el recién se integraba a esa comunidad educativa, y luego les tocó compartir el bloque de concejales cuando ambos accedieron a una banca.

Resaltó que, como fundador del vecinalismo, quien recibió la comunicación oficial que reconoce como partido político a la agrupación, en su domicilio, fue Roberto.

