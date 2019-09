Emocionante acto protocolar en la fiesta inaugural del Polideportivo

Con una importante respuesta del público que colmó las instalaciones en el Polideportivo Municipal, se realizó el acto protocolar de la fiesta inaugural, con el ingreso de representantes de establecimientos escolares, los clubes del distrito, e integrantes de las distintas escuelas municipales de Tres Arroyos.



Funcionarios municipales, encabezados por el intendente Sánchez, concejales y autoridades educativas de la ciudad y la región estuvieron en el lugar.

El acto protocolar comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Orquesta del Conservatorio de Música y la voz de Fiorella Sesto.

Seguidamente se realizó un breve acto ecuménico a cargo de pastores y el padre Domingo Torquatti, de la Parroquia Nuestra Sra. de Luján, y se leyó la adhesión de Roberto Buckle, párroco de Nuestra Sra. del Carmen, tras lo cual se proyectó un video que reflejó los pasos dados para la construcción del edificio.

Luego fue el tiempo de los discursos, a cargo del director de Deportes, Guillermo Orsili y el intendente Carlos Sánchez.

Orsili: “No estaríamos inaugurando esta obra si no fuera por la decisión, la visión estratégica y el coraje de nuestro intendente”

El director de Deportes de la Municipalidad, Guillermo Orsili usó de la palabra en el inicio del acto protocolar con el que se dejaron inauguradas las flamantes instalaciones.

“El sueño de poner un Polideportivo en el distrito debió esperar un tiempo para concretarse, y hoy no estaríamos inaugurando esta obra si no fuera por la decisión, el coraje la visión estratégica y el coraje de nuestro intendente Carlos Sánchez; él encabeza un enorme equipo de trabajo y todos nos pusimos en la cabeza la idea que el Polideportivo se empieza y se termina para todo Tres Arroyos, para todos estos jóvenes que tengan un lugar para crecer y desarrollarse en lo deportivo, esta no es una obra para nosotros sino para las generaciones que vienen, porque es una escuela de valores, para quienes dedicarán horas a su trabajo, a su estudio, y a sus profesiones, en definitiva para toda nuestra ciudad”, sostuvo.

“Está pensado para la formación de profesores, preparadores físicos, técnicos ya que cuenta con todo lo que requiere la formación profesional del deporte; permite la práctica de la mayoría de las disciplinas profesionales, y podrán hacer las actividades las escuelas del distrito y también podremos disfrutar de espectáculos deportivos de diverso tipo”, explicó.

“Siempre prefiero la acción a las palabras” – dijo – “y me siento orgulloso de integrar este equipo de trabajo que piensa en ponerse a disposición para el crecimiento de Tres Arroyos. Quiero agradecer haberme dejado participar de este proyecto que hemos hecho realidad todos juntos, para que el deporte sea una plena movida, porque con el deporte estamos alejando a los chicos de todos los errores que hoy se proponen a diario”.

“Gracias a los dirigentes, profesores y los clubes de barrio; también al equipo de la dirección de Deportes que me acompaña todos los días, porque ningún proyecto se logra sin equipo, con amor, con la tarea que tenemos por delante para que esto se concrete. Agradecer a nuestras familias, a nuestros hijos, hoy con la inauguración estrenamos otra pagina en la galería del deporte tresarroyense que hemos sabido construir a lo largo de este tiempo y que seguiremos escribiendo todos juntos", dijo.

Sánchez: “Es un día trascendental para el distrito de Tres Arroyos”

El intendente Carlos Sánchez, al hablar en el acto protocolar previsto para la inauguración del Polideportivo, se mostró muy emocionado al pronunciar sus palabras, y manifestó que “estaba seguro que no me iba a emocionar y en este momento no es muy difícil no emocionarse, estoy emocionado y honrado por la presencia de todos ustedes en un día que considero trascendental para el distrito de Tres Arroyos”.

“La inauguración del Polideportivo, tan necesario, tan proyectado, tan ansiado por nosotros, por nuestros jóvenes estudiantes, los adolescentes y los deportistas, estoy seguro que marcara un antes y un después en todos nosotros y en los niños que miran con asombro este acto de inauguración; haber soñado este espacio, fue como todos los sueños, no cuesta nada pero la realización de esta obra costo y llevo muchísimo ingenio, consenso, trabajo, sacrificio personal y económico pero como decía mi abuelo lo que cuesta vale y estamos aquí después de todo eso.”, argumentó.

Agradecimientos

“Quiero agradecer personal y públicamente al Jefe de Gabinete, Hugo Alberto Fernández quien se cargó la parte más brava de la mochila de este elemento; también a los arquitectos, a los técnicos, al secretario de Obras Públicas, Mario Izurieta, al arquitecto Emiliano Monsalvo, al arquitecto Diego D´Annunzio, al ingeniero electricista recientemente jubilado Hugo Rodriguez, quien proyectó la parte eléctrica, y a otro equipo que no podía funcionar sin él, que es el equipo de Roberto Pissani, que allí estaba junto a su gente y también a Daniel Civetta, junto a la suya; a la empresa Palco S.A. porque en estas épocas de la economía del país se les hizo muy difícil llevar a cabo la obra; al sindicato de UOCRA, que en los momentos difíciles económicos puso todo lo que había que poner para consensuar e ir trabajando y que la obra no se pare; agradecer a los obreros, casi todos tresarroyenses para quienes pido un gran aplauso y también a los proveedores que en un 90 por ciento fueron locales, en este contexto económico, nada se puede lograr sin un gran sacrificio ante cada desafío”, dijo Sánchez.

El espectáculo

Un párrafo aparte tuvo el jefe comunal para quienes llevaron adelante el espectáculo con el que se cerró la inauguración, al reflejar en sus palabras que “decidimos un día hablar con cuatro personas: Juan Carlos Caruso, Héctor Somovilla, Andrea Tolosa y Martín Rodríguez Blanco, quienes dijeron “algo vamos a hacer”, y no se habló más; y la verdad es que han desarrollado un evento en el que se podrá apreciar que han logrado su cometido”.

“Este es el rumbo”

“Amigos, este es el rumbo, el norte, la brújula o el GPS si quieren, y demuestra que con sacrificio tenemos mucho por hacer, asumamos los desafíos por venir, y ahora disfrútenlo, esto es para todos ustedes”, concluyó.

Como corolario, se produjo el corte de cintas, a cargo del intendente Sánchez, el Jefe de Gabinete Hugo Fernández, el director de Deportes, Guillermo Orsili y deportistas destacados de la ciudad, entre queines se encontraban Juan Manuel Locatelli, Ulises Sanguinetti, Karina Arana, Tito Lemos y Osvaldo Goizueta, y alumnos de la Unidad Académica de la Escuela Media 2, de la Escuela Media 1 y del Colegio Hogar San José.