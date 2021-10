Emocionante inauguración de la plaza “Tito” Otero en Barrio CELTA

15 octubre, 2021 Leido: 353

Este viernes se llevó a cabo un acto en el que quedó inaugurada la plaza de Barrio CELTA que llevará el nombre del vecino Oscar “Tito” Otero, propulsor de mejoramiento en ese sector de la ciudad, la que se encuentra en plena barriada, en calle Sargento Cabral entre Mendoza y Córdoba.



En el lugar se hizo presente el intendente municipal, Carlos Sánchez, junto a funcionarios del Gabinete municipal, concejales, autoridades de la Junta Vecinal, familiares y vecinos que se acercaron para participar, en un emocionante homenaje a “Tito”.

En lo formal, se entonaron en el inicio las estrofas del Himno Nacional Argentino, y luego se escuchó la palabra del vicepresidente de la comisión de vecinos, Pablo Sierra, quien se refirió “a los primeros pasos” que se llevaron a cabo para impulsar la constitución de lo que luego sería la Junta Vecinal.

En charlas de veredas, en 2005 se realizaron las reuniones iniciales para constituirla, y entre otros proyectos se encontraba según dijera el propio Tito “un lugar común para todos, donde nuestros niños, hijos, nietos y vecinos puedan juntarse, una plaza o plazoleta”. Sierra agradeció a los familiares la presencia en el solar que se inauguró.

Sánchez: “Las ansias y las esperanzas hoy están concretadas”

Seguidamente se descubrió una placa al pie del mástil sobre calle Sargento Cabral, y luego fue el turno del intendente Carlos Sánchez, quien en sus palabras agradeció inicialmente a quienes pusieron “la fuerza y las ganas; los empleados municipales, los distintos Secretarios y todos los que trabajaron, todo eso tiene un esfuerzo las ganas de tener una ciudad, un distrito cada vez mejor. Realmente es una política que nos hemos puesto, estas ganas de superarse, en un partido que es de vecinos que un día llegó a ser gobierno, y una de las políticas, cuando me toca a mí, planteamos que tendríamos una gran responsabilidad con los espacios públicos, ya que había una gran necesidad: hablábamos con Roberto Pissani que hay 39 nuevos espacios, para que realmente lo puedan disfrutar todas las generaciones, en las plazas de barrio como ésta”.

Sánchez instó a “juntarse” a los vecinos y constituir una sociedad de fomento, que es lo que hizo Tito con un grupo de vecinos, y por eso estamos hoy aquí en un acto sumamente emotivo, por la plaza que se ha logrado, que llega por la unión que tienen los vecinos con los vecinos que están en la Municipalidad, eso es lo que vale, después podemos hablar de política y de lo que está bien y lo que está mal, que es lo que falta, por supuesto”.

“Llegar a esto con el ejemplo de un hombre como Tito me ha emocionado muchísimo porque tengo grandes recuerdos; le agradezco como intendente y como vecino”, aseguró.

“Las ansias y las esperanzas hoy están concretadas, y cómo no hacerle un homenaje a Tito; si hay alguien que se merecía un homenaje ese era Tito; es un día muy especial para este barrio, creo que van a pasar muchos años en la mente de quienes estamos aquí, no lo vamos a olvidar porque vamos a ver la plaza todos los días que amanece y vamos a ver a Tito con esas ganas, con esa fuerza, esa hombría de bien nacida de él mismo”, sostuvo.

“Esto es lo único que nos llevamos en la vida, haber sido buenas personas, haber servido para hacer cosas, y las cosas acá están para que las disfruten todos, gracias a todos, gracias a Tito que seguramente esto debe ser una caricia de él que nos está haciendo a todos nosotros. Gracias por el esfuerzo”, concluyó.

Sofía Otero: “Si de alguna forma se enterara de todo esto estaría enloquecido”

Sofía, una de las hijas de “Tito”, con emoción expresó: “había preparado unas palabras pero estoy tan feliz observando a toda la gente que está acá, que quería decir lo que me pasa en este momento. Estoy pensando en que así como hay una plaza San Martín, hay una plaza “Tito” Otero y quizás parezca una locura pero a mí no me sorprende porque la verdad es que todos los reconocimientos que hemos hecho me parecían insuficientes para lo grande que fue papá hasta hoy porque esto me parece algo hermoso. Si de alguna forma se enterara de todo esto estaría enloquecido porque su propósito era que hablen de él, que se junte la gente, que se quiera y que haga cosas por un bien”.

“Queremos agradecer a los vecinos que fueron los que propusieron esto, es un reconocimiento hermoso; a la Municipalidad porque se creó este espacio donde con mis hermanos y un montón de chicos de nuestra edad nos criamos en estas manzanas del barrio, jugando y dando vueltas todos los días por acá, entonces me parece hermoso para los niños de hoy; agradecer también a los clientes, amigos y gente conocida que estuvieron acompañándonos siempre en este tiempo; y a Tres Arroyos porque le permitió a papá una estadía feliz y plena con toda su gente”, concluyó.

Para finalizar, “Pancho” Santarén cantó “Resistiré” junto a todos los presentes, y luego se procedió a arriar la bandera, tarea a cargo del Intendente Sánchez y Pablo Sierra.

