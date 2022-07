Emocionante reconocimiento a Coco Galilea como Ciudadano Ilustre

9 julio, 2022 Leido: 20

El vecino Eugenio “Coco” Galilea fue reconocido como Ciudadano Ilustre este sábado en el marco del festejo por el Día de la Independencia, en el Centro Cultural La Estación.

En un momento sumamente emotivo, el intendente Carlos Sánchez le entregó el decreto por el que se le otorga la primera distinción en tal sentido, a solicitud de la Cámara Económica de Tres Arroyos.

Sánchez: “Sentíamos todos los ciudadanos de Tres Arroyos, sin excepción, que debíamos reconocerlo por su inmensa solidaridad”

Carlos Sánchez usó de la palabra, agradeció la presencia de los asistentes y sostuvo que era “un gran honor, una gran emoción entregarle este reconocimiento a Coco; es muy fuerte, porque se transcribe algo que creo sentíamos todos los ciudadanos de Tres Arroyos, sin excepción, todos sentíamos que algo teníamos que darle a Coco, para un reconocimiento de su inmensa solidaridad, como hacía cada vez que encontraba a cualquier vecino, de cualquier barrio de la ciudad y que sigue diciendo hoy día: “En que te puedo ayudar” esa es la frase que tiene permanentemente.

“Tenemos la obligación las y los tresarroyenses de reconocer cuando aparecen personas como Coco, tenemos la obligación de reconocer estas cosas, no todo está mal, hay mucho bien, y Coco ha estado muchos años, veinte o treinta, no sé, hay instituciones que han recibido el apoyo personal de él, y eso significó quitar tiempo a su familia, a su trabajo, ha resignado cosas muy fuertes para poder darnos a nosotros”.

Coco Galilea: “Mi compromiso a futuro es que Dios me dé salud para seguir trabajando”

Seguidamente y para agradecer, habló Eugenio Galilea, quien reseñó la llegada de su padre, un inmigrante español arribado al país “en 1915, con 15 años de edad y sin ningún familiar en Argentina, al que mandaron a Curuzú Cuatiá a trabajar y después llegó a Tres Arroyos, y a nosotros nos tocó disfrutar de nuestra ciudad”.

“Yo puedo ser el que lleva la bandera, pero siempre atrás y al costado tengo familias en todo Tres Arroyos y tengo que compartir con muchísima gente esta distinción”, dijo y recordó la formación del Comité Ejecutivo del Parque Cabañas: “éramos Hugo Cereijo, yo y el Contador Messina, y lo que queríamos era que volvieran las familias al Parque en esa época, y hoy tenemos el gusto, gracias a Dios que las familias tresarroyenses disfruten del mismo”.

Habló de su paso por Rotary Libertad, y también sobre la construcción del CEC 801: “Hicimos 480 metros cuadrados en dos años y me pregunto cómo lo hicimos ; la Municipalidad nos colaboraba con la arena y también ahí estuvo Roberto Aranegui, hoy presente en este lugar.

Respecto a su ingreso a la Comisión Amigos del Hospital, que aún integra, “Coco” Galilea manifestó que la misma se creó en 1958 y que “un día me invitaron, y ahí también cambio un poco mi vida, me sumé porque sentí que el Hospital al que concurren más de mil vecinos por día es muy importante, como es fantástico el apoyo de la ciudad y el compromiso mío a futuro es que Dios me dé salud para seguir trabajando ya que tenemos muchísimas cosas para hacer”.

Finalmente agradeció “a mi familia, a mis hijos, a mi señora que me permitieron trabajar”.

Volver