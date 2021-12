Emotiva inauguran del monumento al ARA San Juan: “Argentina tiene su historia de sacrificio y trabajo” (Video)

Este domingo, en un emotivo acto, fue inaugurado el monumento que recuerda a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecidos tras el hundimiento del mismo en el 15 de noviembre de 2017 a la altura del Golfo San Jorge, en el Mar Argentino. La iniciativa perteneció al tresarroyense Luciano Bolonio, quien incluso prestó las instalaciones de su propiedad para la construcción de una réplica del submarino siniestrado, que quedará como testimonio en la ciudad, en Avenida Libertad al 1200.



El mismo contó con la presencia del intendente Municipal, Carlos Sánchez, la directora de Cultura y Educación, Noemí Rivas, autoridades de la Armada Argentina, que llegaron desde Buenos Aires, Bahía Blanca, Puerto Belgrano y Mar del Plata, y familiares de los tripulantes desaparecidos, autoridades municipales, policiales y educativas.

Carlos Sánchez brindó el discurso de apertura en el cual refirió a los 44 tripulantes fallecidos, recordó al Teniente Volponi y le agradeció a Roberto Pissani por haber colaborado con Luciano Bolonio para la concreción del monumento. “Recién pensaba, cuando terminaba de sonar el Himno Nacional, el último reglón que dice ‘o juremos con gloria morir’, esto es lo que hicieron los tripulantes del ARA San Juan en cumplimiento de su deber, de su trabajo y vocación, llegaron a una situación límite que se llevó la vida de todos ellos”, dijo.

“Yo agradezco a Luciano Bolonio, quien un día llegó a mi despacho y me presentó este proyecto. Inmediatamente comenzamos a buscar un lugar, después de varias opciones, decidimos que podría ser este. Quiero agradecer a Roberto Pissani quien agarró la posta rápidamente y a Cristian quien organizó este homenaje a los Tripulantes”, agregó.

“Desde que decidimos hacer este homenaje y reconocimiento, lo importante es que el gesto lo está haciendo Tres Arroyos. Nuestra ciudad no lo podía dejar de hacer. Nuestra gente es así, este reconocimiento no se podía dejar pasar, no podíamos tener una ciudad justa y solidaria sin tener este homenaje a los hombres del mar”, subrayó.

“Quiero agradecer a las autoridades que vinieron de la Fuerza Naval de Mar del Plata y Bahía Blanca porque entendieron que el pueblo de Tres Arroyos realizó este homenaje con el corazón. Esta gran cantidad de vecinos y vecinas demuestra que no fue errada la idea de Bolonio de hacer este reconocimiento. Todos son trabajadores y luchadores”, agradeció.

“Hoy tenemos un monumento más, cerca del otro gran recordado Volponi, que también cayó por allá en el sur por las Malvinas. Argentina tiene su historia de sacrificio y trabajo, entiendo que todavía nos falten muchas cosas porque somos un país joven, apenas 200 años, no es nada comparado con otras partes del mundo”, profundizó.

Es importante recordar, que si bien en un principio se había presentado el proyecto de colocarlo en la intersección de rutas 3 y 228, desde Vialidad no lo autorizaron; se pensó en la Plaza de la Memoria también y finalmente se determinó y aprobó por parte del Concejo Deliberante la erección del monumento en el lugar mencionado.

Estuvo presente la banda de música infanto juvenil San Cayetano, la cual tuvo refuerzos de músicos navales de Puerto Belgrano y Mar del Plata y en el lugar se entonó por primera vez la marcha ARA San Juan, con letra y música de Bolonio, interpretada por el Barítono, Ignacio Menna.

Además, la agrupación de Boys Scouts de Tres Arroyos y referentes del Ballet Folklórico Municipal, acompañaron a los familiares y vecinos. “Pirincho” Álvarez recitó un poema compuesto de tres décimas, de su autoría, en donde menciona el los sucesos ocurridos luego de la tragedia del submarino:

Fue el coraje superior

Versiones vienen y van

Pero nunca se concretan

En aquello que respeta al submarino ARA San Juan

En secreto quedarán por imposible presencia

Que quebró su resistencia

Triste fin y triste destino, del militar argentino que no volvió a su querencia

Tuvimos varias versiones desde el 15 de noviembre

Pasó enterito diciembre sin aclarar las cuestiones

De esas comunicaciones, sobre este tema, la armada quedó tallada por la duda permanente

Si a la deriva, su gente, estaba desamparada

Fue el coraje superior, sin pensar el deterioro

De la batería, el deploro y las fallas en su exterior

Se brindaron con valor, no fueron aventureros

Los expertos marineros, los que expusieron sus vidas

44 perdidas, nuestros nuestros custodios guerreros

