Emotivo acto por el 80º aniversario del Colegio Holandés

18 abril, 2026 15

El Colegio Holandés de nuestra ciudad celebra su 80º aniversario en una jornada cargada de emoción y recuerdos, con la presencia del Intendente Pablo Garate, alumnos, exalumnos, maestros y directivos.

La jornada comenzó con el ingreso de las banderas Argentina y Holandesa, luego de la entonación de ambos himnos, la actual directora de la Comisión Cristina Frederiksen dijo.

“Es una alegría inmensa para nosotros, sentimos el abrazo de todos. hace 8 décadas comenzaba este sueño que siempre con fé se mantuvo firme hasta la actualidad.

Nuestros fundadores fueron quienes con su vocación sentaron las bases de nuestro colegio, entendieron que educar es esperanza, un acto de amor y un servicio al prójimo.

Su legado fue custodiado por todas las comisiones al frente de la institución, pero nuestra escuela también celebra y recuerda a todos los alumnos que nos permitieron verlos crecer.

Además, queremos recordar a todos los docentes que brindan y brindaron su servicio construyendo una sociedad más justa. No quiero olvidarme de los padres que nos confían a sus hijos”.

Finalizaron el acto con reconocimientos para exdirectores, y al expresidente de la Comisión.

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