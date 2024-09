Emotivo acto por el Día del Inmigrante (videos)

7 septiembre, 2024 59

Se desarrolló frente al monumento que los recuerda, el Acto por el Día del Inmigrante que se celebra cada 4 de septiembre y que organiza la Comisión de Colectividades de Tres Arroyos.

En primera instancia se dio la bienvenida a representantes de cada una de ellas, ataviadas con trajes típicos, y luego se colocaron ofrendas florales al pie del monumento: por la Municipalidad lo hicieron el intendente Pablo Garate y el Director de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Martín Rodríguez Blanco.

En tanto, por la Comisión de Colectividades, realizaron idéntica tarea la representante de Israel, Sara Fichman y Letty Rojas de Venezuela.

Seguidamente se guardó un minuto de silencio por los inmigrantes fallecidos, y luego tuvo lugar el acto ecuménico, a cargo de los pastores Juan Dalinger y Anne Dore Venhaus y el párroco Roberto Buckle, para dar paso luego a las palabras alusivas.

Juan Moizzi: “llegaron a nuestro país para buscar un futuro mejor para ellos y sus futuras generaciones”

Juan Moizzi, integrante de la Sociedad Francesa e integrante de la Comisión, se dirigió a los presentes y afirmó que “el hecho de que lleguen inmigrantes a nuestro país es para buscar un futuro mejor tanto para ellos como para sus generaciones, quienes buscan salir adelante en el país, ya que en su país no pueden conseguirlo”.

Moizzi invitó a todos “a participar el próximo fin de semana de la 45ª Edición de la Fiesta de las Colectividades en El Fanal, para disfrutarla en su máximo esplendor”.

Pablo Garate: Tuvimos la grandeza de recibir a una ola muy grande de inmigrantes”

El intendente municipal, a su turno y cerrando los discursos, se refirió a la llegada de los inmigrantes a Tres Arroyos y dijo que “el ser tresarroyense habla de quienes tuvimos la grandeza de recibir una ola muy grande inmigrantes, que tuvimos la grandeza de forjarlos en sus individualidades y también con el apoyo del sector agropecuario, el campo, las diferentes sociedades de fomentos y colectividades”.

“Hoy en cada institución de nuestra comuna están representados los inmigrantes, y también es importante pensar por el futuro para que Tres Arroyos siga con la etapa de crecimiento y grandeza, porque la inmigración nos puede aportar esa de mirada de producción, trabajo, compromiso, etc. Hace unos días me junte con una representante de un gobierno de Europa que me trajo una propuesta, con una mirada diferente”, concluyó, tras lo cual desde la Comisión de Colectividades agradecieron la asistencia y se cerró el acto.

