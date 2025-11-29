Emotivo reencuentro: egresadas del Colegio Nuestra Señora de Luján celebraron 40 años de su promoción

Este sábado, egresadas del Colegio Nuestra Señora de Luján celebraron los 40 años de su promoción, con un almuerzo y merienda en un salón de fiestas de nuestra ciudad.

Una de las graduadas en 1985, Sandra Di Francesco, dijo a LU 24: “estamos muy contentas de llevar a cabo este evento, con el pasar de los años la mayoría seguimos en contacto, lo cual fue mucho más fácil organizar dicha propuesta”.

“Tengo muchos recuerdos de aquella época, en ese entonces éramos solo mujeres, me acuerdo de mis compañeras y docentes, como así también de la Hermana Úrsula”, agregó.

