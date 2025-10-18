Emotivo reencuentro por 50 años de egresadas del Instituto Nuestra Señora de Luján

Se desarrolló este sábado un emotivo reencuentro de las egresadas 1975 del Instituto Nuestra Señora de Luján (Hoy Colegio Nuestra Señora de Luján) de nuestra ciudad, al cumplirse 50 años de esa fecha.

La convocatoria las reunió en la sede de la institución educativa donde las 30 exalumnas presentes volvieron a pisar el establecimiento luego de cinco décadas, algunas de ellas por primera vez nuevamente, ya que no habían regresado a Tres Arroyos desde ese entonces.

En esa época funcionaba, aledaño al Instituto, el internado donde muchas de las asistentes estuvieron pupilas mientras recibían la enseñanza, hasta su egreso.

Llegaron de Mar del Plata, Necochea, La Plata, Buenos Aires, Reta, San Francisco de Bellocq, Copetonas, Orense, San Cayetano y una vino desde Austria.

Luego de una recorrida por el establecimiento, se reunieron en un almuerzo que tuvo una larga sobremesa, donde surgieron anécdotas de todo tipo. Hubo corte de torta y un souvenir especial: una lapicera con un birrete que recordaba el egreso.

