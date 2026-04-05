Empate en la cancha de Boca: el Xeneize y Olimpo repartieron puntos
En un encuentro vibrante y con alternativas cambiantes, Boca y Olimpo igualaron 1 a 1 en un partido marcado por la temprana expulsión de Gauto en el conjunto visitante.
El partido comenzó con paridad, aunque Olimpo logró golpear primero. Tras una serie de avisos, a los 11 minutos del primer tiempo, Santa Cruz aprovechó una pelota dentro del área para definir con precisión y poner el 1 a 0 a favor del equipo dirigido por Sergio Amestoy. A pesar de la ventaja, el panorama se complicó para la visita a los 21 minutos, cuando el árbitro José García le mostró la tarjeta roja directa a Gauto tras una fuerte infracción.
Con un hombre menos, Olimpo resistió los embates de Boca gracias a una sólida actuación de su arquero, Ezama, quien respondió con seguridad ante los intentos de Chico y Gourriet. Por su parte, el local también contó con intervenciones clave de Masson para evitar que la diferencia aumentara, especialmente ante los remates de Rossi y el propio Santa Cruz.
En el segundo tiempo, Boca salió decidido a aprovechar la superioridad numérica y adelantó sus líneas. El ingreso de jugadores como Pratula y la movilidad de Benjamín Agüero le dieron otra dinámica al ataque Xeneize. El empate llegó finalmente a los 24 minutos del complemento, cuando Basterrica, tras una asistencia de Gourriet, remató dentro del área para sellar el 1 a 1 definitivo.
En los minutos finales, ambos equipos tuvieron chances para llevarse la victoria. Olimpo inquietó con la peligrosidad de Rossi y la pegada de Santa Cruz, mientras que Boca buscó desequilibrar a través de Gourriet, pero el marcador no volvió a moverse.
Síntesis de Boca Juniors 1 vs Olimpo 1:
Formaciones:
Boca Juniors: Julián Masson; Lautaro Basterrica, Agustín Macias, Carlos Ruschetti, Benjamín Agüero; Lucas Sánchez, Juan Cruz Mouhape, Juan Cruz Chico, Gregorio Armesto; Mateo Gourriet; Franco Valentín Martínez. DT: Roberto Reino.
Olimpo: Agustín Ezama, Sebastián Allemma, Kevin Gauto, Mariano Santillán Lautaro Jiménez, Gino Romito, Tomás Dadomo, Cristian San Martín, Juan Esteban Santa Cruz, Mauro Rossi y Enzo Galabert. DT: Sergio Amestoy.
Goles: Lautaro Basterrica en Boca y Juan Esteban Santa Cruz en Olimpo.
Incidencia: expulsado Kevin Gauto en Olimpo
Resultado Tercera: ganó Boca 3 a 1