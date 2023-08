Empate técnico en Juntos: “Se va a dirimir en la Junta Electoral”, afirmó Fhürer

14 agosto, 2023

En la interna de Juntos, con el 98,12% de las mesas escrutadas en el distrito de Tres Arroyos, se registra un empate técnico: Carlos Ávila aventaja por tan solo 31 votos a Matías Fhürer.

“La elección para nosotros fue muy buena”, afirmó Fhürer a LU 24 al tiempo que coincidió con su adversario en que “debe dirimirse en otro ambiente, la revisión de las urnas”.

Anoche, en diálogo con esta emisora, Ávila expresó: “yo no festejo nada porque estamos muy cerquita, sería una falta de respeto para la otra lista. Creo que van a tener que llevarse las urnas a La Plata porque la diferencia se puede revertir en cualquier momento”.

Fhürer explicó que “quedan 3 mesas pendientes, me extraña que el Correo todavía no las haya pasado, y hay otras recurridas por algunas cosas que han pasado. Se debe hacer el recuento de las mismas”.

Por otra parte, indicó que no tiene diálogo con el candidato de “Falta Menos para Vivir sin Miedo”, a pesar que “uno lo buscó de todas maneras”.

“Lo de Milei es para analizar”

Sobre el triunfo de Javier Milei a nivel nacional, sostuvo: “se te vienen muchas cosas a la cabeza, muchas dudas, incertidumbre de por qué y enseguida no me doy cuenta enseguida qué fue lo que pasó. Es lo nuevo, lo directo, la verdad, la firmeza, después habrá que ver si tiene contenido. Demostró que la gente necesitaba algo diferente, que la política tradicional no está funcionando. Hay que analizar muchísimo. Es sorpresivo, lógicamente puede ser Presidente de la Nación”.

