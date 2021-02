Empezó el torneo regional de fútbol femenino

Comenzó el torneo regional de fútbol femenino en la quinta del Club Huracán. Central y Colegiales empataron 1 a 1. Aldana Berger puso en ventaja a las Escolares e igualó con un fuerte remate la correntina Mercedes Cuenca para Central.

A segunda hora, Argentino Junior goleó a Sportivo de San Cayetano por 7 a 0 con 3 tantos de Camila Duarte, 2 de Romina Colantonio, 1 de Florencia San Román y otro de Tatiana Lema.

El primer partido se debió interrumpir en varias ocasiones ya que la organización y árbitros le recalcaron al público que no podía estar presente pero algunos no querían irse y no hacían más que perjudicar a las jugadoras que no podían tomar ritmo y ellas mismas le pedían que se retirasen.

